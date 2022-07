Egymással médiaháborúznak a baloldaliak Ferencvárosban, és egyik fél sem enged

Ha nem kerül időben vezető az élére, törvényességi felügyeleti eljárás indulhat a ferencvárosi médiacéggel szemben, amelynek során a cégbíróság legkevesebb tízmillió, maximum százmillió forint pénzbírságot szabhat ki, a legrosszabb esetben pedig megszűntnek nyilváníthatja a céget – hívta fel a figyelmet a IX. kerületi jegyző kedden a ferencvárosi képviselő-testületi ülésen.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Baranyi Krisztina polgármester és a baloldali képviselők órákig tartó vitája után végül

a ferencvárosi önkormányzat képviselő-testülete június 22-i ülésén megszavazta, hogy a IX. kerületi médiacég addigi ügyvezető igazgatóját, Hagymási Zoltánt felmentsék, és helyére a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciószóvivőjének, Kálmán Olgának a férjét, Hoffmann Györgyöt ültessék be. Baranyi ellenezte a Gyurcsány-párthoz kötődő médiaszakember kinevezését, ezért rögtön polgármesteri vétót is emelt ellene, most kedden pedig már rendkívüli ülést tartottak, hogy megvitassák Baranyi azon előterjesztését, amelyben arra tett javaslatot, hogy Pataki Márton Dániel lássa el ideiglenesen a cégvezetői feladatot. Emellett az előterjesztésben arról is szó volt, hogy az új ügyvezető folytasson egyeztetést Vágvölgyi B. Andrással a 9 Magazin főszerkesztői pozíciójába történő visszahelyezéséről.

A polgármester egyébként a ferencvárosi baloldal belső médiaháborújának kirobbanása óta a sajtó függetlenségének jelszavával érvel, ám azt meg kell jegyezni, Pataki korábban annak az Együtt pártnak volt a budapesti elnöke, amelynek abban az időben Baranyi is tagja volt.