Eredményes családbarát fordulat Magyarországon

„Ha nem valósult volna meg az elmúlt tíz évben ez a kiterjedt családpolitika Magyarországon, és a gyermekvállalási kedv a 2010-es szinten maradt volna, akkor 136 ezerrel kevesebb gyermek született volna meg ebben az időszakban” – válaszolt lapunk megkeresésére a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS). Mint ismert, Orbán Viktor öt – nemzetünket érintő – sürgető kihívást vázolt fel tusnádfürdői beszédében. A miniszterelnök szerint „az első és legfontosabb kihívás továbbra is a népesedés, mert továbbra is jóval több a temetés, mint a keresztelő”. A KINCS-et az elmúlt évek során elért pozitív változásokról kérdeztük.

A legszemélyesebb közügy

Mint írták, Magyarországon a család, a gyermekvállalás a legszemélyesebb közügy. Az általuk elemzett adatok jól mutatják, hogy sokkal többen vállalnak ma gyermeket, mint korábban. 2010-ben még öt kívánt gyermekből csak három született meg, ma már négy.

A szakemberek szerint az is egy jelentős mutató, hogy 2010-hez képest annak ellenére is nőtt a születések száma, hogy húsz százalékkal csökkent a húsz és negyven év közötti, gyermekvállalási korban lévő nők száma – vagyis jóval kevesebb nő szült több gyermeket.

Hozzátették, hogy az abortuszok száma is jelentősen csökkent, csak 1954-ben volt a mostaninál alacsonyabb. 2010 óta körülbelül majdnem felére csökkent a terhességmegszakítások száma Magyarországon. Kifejtették, Magyarországon a családbarát fordulat – ami remélhetőleg hamarosan demográfiai fordulatot is eredményez népességszámban is – abban is megmutatkozik,

hogy 2010 óta duplájára nőtt a házasságkötések száma, emellett pedig hat évtizedes mélyponton van a válásoké. 1986 óta nem kötöttek ennyi házasságot. Az elmúlt évtizedben Európában nálunk nőtt legnagyobb mértékben a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedvet mutató termékenységi ráta is.

A családok jobban élnek

Hozzátették, a polgári kormány következetesen támogatja a fiatalok családalapítási, gyermekvállalási terveit, számos intézkedést vezetett be, amely megkönnyíti azt, hogy ma Magyarországon ne okozzon anyagi hátrányt a gyermeknevelés. Az ilyen típusú, anyagi előnyt biztosító intézkedések, mint például a családi adókedvezmény, a babaváró támogatás, a 25 év alatti fiatalok szja-mentessége vagy a csok arra ösztönzi a fiatalokat és a szülőket, hogy merjenek családot alapítani és gyermeket, gyermekeket vállalni.