Százmilliárdokkal jut több családtámogatásra

Dúró Dóra napirend előtt azt hangoztatta: húsz százalékkal csökkent a születésszám az előző év azonos időszakához képest, de a termékenység is visszaesett, amire 2011 óta nem volt példa. A Mi Hazánk képviselője szerint ezek a tendenciák a Covid-oltások tömegessé tétele után jelentkeztek, ezért állami vizsgálatot sürgetett a kérdésben. Dúró további hosszútávú problémának nevezte, hogy a nők egyre idősebben vállalnak gyermeket, miközben felére csökkent a szülőképes korú nők száma. – Ma Magyarországon minden szülőképes korú nőnek négy gyermeket kellene vállalnia ahhoz, hogy a magyarság lélekszámát tízmillió környékén tarthassuk meg – mondta Dúró Dóra, aki többek között állami bérlakás és gyermeküdültetési program, illetve szülői életjáradék bevezetését sürgette.

Válaszában Vitályos Eszter hangsúlyozta: egyetértés van abban, hogy a magyar családokról nem lehet eleget beszélni, hogy minden gyermek áldás.– Éppen ezért a magyar családpolitikát 2010-ben teljesen új alapokra helyeztük, a munkát azonban nagyon mélyről kellett kezdeni. A balliberális, a családokat büntető rendszer következményeként a mélypontot a 2011-es drámai termékenységi arányszám jelentette – mondta az államtitkár. Hangsúlyozta: ma már egyharmadával magasabb ugyanez a szám, a terhességmegszakítások száma pedig 45 százalékkal csökkent 2010 óta. Ekkor még öt tervezett gyermekből három született meg, ez a szám mára már négyre ugrott. Mint folytatta: a családbarát fordulat első évében a kormány visszaállította a GYES időtartamát három évre, illetve családbarát adórendszert vezetett be. A komplex bölcsőde fejlesztésnek köszönhetően pedig ma már közel háromszor annyi településen érhető el bölcsőde, mint korábban. A családokat azzal is segítették, hogy ingyenesek lettek a tankönyvek, az Erzsébet-tábor rendszerén keresztül pedig állami forrásból nyaralhatnak a fiatalok.–– 2023 a családok költségvetése lesz, amelyben 3225 milliárd forint jut a magyar családok támogatására. Ez közel 450 milliárd forinttal magasabb, mint a 2022-es költségvetésben szereplő tételek, és három és félszerese annak az összegnek, amit 2010-ben a balliberális kormányok költöttek– hangsúlyozta Vitályos Eszter. Szerinte a kormány hosszú távú célja az, hogy a gyermeket vállaló családok anyagilag még jobban is járjanak ahhoz képest, mintha nem vállaltak volna gyermeket.