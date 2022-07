Gyurcsány Ferenc már lázadást vizionál

„Rosszul működő rendszert bontani hazafias tett. Akkor is, ha a rendszerbontók az ellenzék intézményes szereplőivel, szóval velünk szemben is bizalmatlanok” – vélekedett a Facebook-oldalán közzétett tegnapi bejegyzésében Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke úgy fogalmazott, hogy megértéssel figyeli a budapesti hidak lázadóit. Továbbá Gyurcsány – akinek a neve összeforrt a 2006-os őszi eseményekkel – arról értekezett, hogy a parlamentáris demokrácia, a demokratikus népképviseleti rendszer messze nem tökéletes.

A lázadók mintha készülnének valamire. Hogy révbe érnek-e, nem tudom. De igaz, készülni kell

– vélekedett Gyurcsány. A Demokratikus Koalíció terveiről beszélt Kálmán Olga, a párt országgyűlési képviselője is a parlament keddi ülésén. A televíziós műsorvezetőből lett politikus a napirend előtti felszólalásában jelezte: – A DK készül a változásra.

A Demokratikus Koalíció részéről egyre többet hallani ilyen megjegyzéseket, Gyurcsány Ferenc már hetek óta a közösségi médiában üzen a kormánynak, valamint a baloldalnak egyaránt, a posztjait pedig rendre a „készülünk” megjegyzéssel fejezi be.

A bukott miniszterelnök a hétfői bejegyzésében pedig Orbán Viktort egy vergődő, önmagát mentő, túlmozgásos bajkeverőnek nevezte. Ugyanakkor nem ez volt az első alkalom, hogy a miniszterelnököt minősítette a DK-vezér, aki a múlt szombati Facebook-bejegyzésében azt írta: „A kormányfő betegesen izgága. Izgágasága vibrálja, kavarja, felfalja életünket. Jönni fog majd egy nyugodt, megbízható, emberi kormány. Készülünk.” Emellett múlt vasárnap Gyurcsány hangot adott annak a véleményének, hogy „közösen kell birtokba venni a hazát”.

A legerősebb baloldali párt elnöke néhány hete pedig a múltat elemezve közölte, hogy ők megtanulták 2002 és 2006 leckéjét, de még a 2022-es választások más természetű leckéjét is.

Bejegyzésében Orbán Viktorról azt állította, hogy a miniszterelnök semmit nem tanult elődjei hibáiból, de azt a kérdést nyitva hagyta, hogy meddig tudja megúszni a kormányfő a politikájának teljes kudarcát. Gyurcsány szerint nem kétséges, Orbán végül veszíteni fog, és bejegyzése alapján ő, a bukott miniszterelnök készen áll arra, hogy visszatérjen a hatalomba. A Demokratikus Koalíció elnöke lamentált a 2008-as válságról is, ami az ő kormányzása alatt érte el Magyarországot. Gyurcsány szerint a bajok okozói nem ők voltak, de azt elismerte, hogy a válságkezelésük csapnivalóra sikeredett, azt írta: „Nekünk jobban fájt, mint a legtöbbeknek.” Alig egy hónapja, hogy a DK elnöke harcias hangvételű, szenvedélyes beszédet intézett pártja önkormányzati politikusaihoz, amelyben közölte, hogy rendszerváltás kell, amit ő és pártja kíván elvégezni. Párttársainak figyelmét felhívta arra is, hogy nem szabad hagyni, hogy az ellenfél beköltözzön a lelkükbe.

VIZSGÁLAT A HÍDFOGLALÁS MIATT. Közérdekű üzem működésének megzavarása bűntett gyanúja miatt indított vizsgálatot a Központi Nyomozó Főügyészség a múlt keddi katatüntetés ügyében – jelezte lapunknak Tényi István. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi azután fordult a hatóságokhoz, hogy a július 12-i demonstráción a tüntető tömeg Gelencsér Ferenc Momentum-elnök javaslatára az Országház elől a Margit hídhoz vonult, és a tüntetők, élükön a pártelnökkel, blokkolták a híd forgalmát, amivel leállt az autós-, valamint a gyalogosforgalom is. A tüntetésen Gelencsér mellett részt vettek más baloldali politikusok is, így az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, a párbeszédes Mellár Tamás, valamint az LMP-s Csárdi Antal és Keresztes László Lóránt is.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Havran Zoltán)