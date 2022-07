Hernádi Zsolt: Ami a Corvinuson történt, az ízléstelenség

A diplomaosztón Jaksity György közgazdász élesen bírálta – többek közt „kleptokráciának” is nevezte – a jelenlegi politikai berendezkedést Magyarországon. Azt nyilatkozta, hogy „a szocialista tervgazdaság és a haveri kapitalizmus sajátos keveréke jött létre” – számolt be róla a Mandiner. Olyan kijelentést is tett, hogy „Magyarország beteg, a szó minden értelmében véve”.

