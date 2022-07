Manórúd, vízipipa és energiaitalok

Szemléletváltás kell

Véleménye szerint ahhoz, hogy az Elf Bar, a vízipipa, az energiaitalok vagy bármilyen más függőséget okozó termék kapcsán egyfajta szemléletváltás történjen, kulcsfontosságú a fiatalok edukációja.

Ahhoz viszont, hogy a hozzáértő szakemberek megszólítsák őket, az online térben való jelenlét is elengedhetetlen. Ezt felismerve, a fiatal szakember tavaly július óta ismeretterjesztő videókat készít a TikTokon, amelyekben egyszerűen, röviden és közérthető módon mutat be egy-egy egészségügyi témát. Elmondása szerint erre a módszerre a fiatalok is nyitottak, akiktől különböző egészségügyi témákban, napi szinten sok-sok kérdést, megkeresést kap, amelyre igyekszik oktató jellegű választ adni.

Mint mondja, tisztában van vele, hogy egy néhány perces videóban nem képes minden tudást átadni, ezért arra törekszik, hogy egy-egy téma kapcsán a legfontosabb információkat foglalja össze. A fiatalok információéhségét tükrözi az is, hogy a TikTok-oldala egy év alatt Magyarország legnagyobb elérésű egészségügyi kommunikációs felületévé nőtte ki magát, amelynek jelenleg több mint 180 ezer követője van. A szakember ugyanakkor megjegyzi: bár óriási dolog, hogy a videói által havi három-ötmillió embert ér el, a hagyományos véleményvezérekkel és tartalomgyártókkal ellentétben azonban számára ez továbbra is csak egy hobbi, amely által a magyarok egészségtudatosságát szeretné növelni.

NATO-kampányhoz is felkérték

A közösségi médiában elért sikerének egyik eredménye, hogy a régióból egyedüliként a NATO Protect the Future (Védd meg a jövőt) elnevezésű kampányának egyik résztvevője volt, ahová fiatal, főként tudománykommunikációval foglalkozó tartalomkészítőket hívtak meg. A kampány során a résztvevők a NATO szakértőivel a környezetvédelem, a kiberbiztonság, valamint a dezinformáció elleni küzdelemről értekeztek. Elmondása szerint az utóbbi témakör egészségügyi szempontból is kifejezetten hasznos volt, mivel a koronavírus-járvány ideje alatt rengeteg álhír és összeesküvés-elmélet látott napvilágot. Szintén figyelemmel kísérte a szakértők klímavédelemmel kapcsolatos tájékoztatását is, akik rávilágítottak, hogy a környezetvédelem nemcsak a környezet, a mezőgazdaság vagy az élővilág, hanem a biztonság és a területi béke szempontjából is jelentős. A környezeti változások hatására ugyanis egyes területeken termés- vagy ivóvízhiány alakulhat ki, ami az adott régióban konfliktusokat generál, háborút eredményez, illetve migrációs hullámokat indíthat el. A globális klímaváltozás tehát nagy biztonságpolitikai veszélyt hordoz magában – mutatott rá.