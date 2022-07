Zsarolná a Bizottságot az Európai Parlament

Nincs jogi kötőereje, ha az Európai Parlament (EP) plenáris ülése is elfogadja a LIBE-bizottság jelentését, csupán hivatkozási alap. Ez egy kommunikációs és politikai nyomásgyakorlási lépés az EP részéről a Bizottság és a Tanács irányába. Magyarország bízik abban, hogy a Bizottság a szakmai alapok mentén értékeli majd a magyar tervet, és nem enged az EP zsarolásának

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a témában az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója. Kovács Attila arra számít, hogy az EP baloldali többsége el fogja fogadni szeptemberben a jelentést.

A két ügynek elvileg nincs köze egymáshoz, azonban Kovács Attila jelezte, hogy az EP többször is megtámadta a Bizottságot az elmúlt hónapokban, ezt láthattuk a jogállamisági rendelet alkalmazásának és a lengyel helyreállítási terv (RRF) elfogadása kapcsán is. – Az EP-nek törekednie kellene a szerződések betartására, hiszen nem alá-fölé rendeltségre van szükség, hanem partnerségre. Közös fellépésre, uniós egységre van szükség, különösen ezekben a háború sújtotta időkben, amelyek jelentős gazdasági kihívások elé állítják az Európai Uniót – hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ európai uniós igazgatója.

Csökken az összeg, ha nincs megállapodás

– Az RRF-ről szóló rendelet értelmében a vissza nem térítendő támogatási keret csökken, amennyiben 2022 végéig nem születik meg a jóváhagyott helyreállítási terv alapján a pénzügyi megállapodás – tisztázta kérdésünkre Kovács Attila. Hozzátette: hazánk ennek ellenére optimista lehet, mivel az elmúlt időszakban a Bizottsággal folytatott párbeszéd kedvező mederben zajlott.

– A magyar kormány több pontban is elfogadta a Bizottság javaslatait, a Bizottságnak is mindent meg kell tennie a megállapodásért, nekik is érdekük, mert az európai gazdaság kihívásainak kezeléséhez minden tagállamra szükség van – jelentette ki az uniós igazgató. Megjegyezte: az uniós források nélkül hazánk nehezebben tudna megbirkózni az elhibázott brüsszeli szankciós politika eredményeként kialakult gazdasági válsággal, a háborús inflációval, valamint meghiúsulna az oktatási és egészségügyi szektort érintő béremelés.

Kovács Attila elmondta; Magyarország eddigi vállalásai ellenére is hazánk az egyetlen tagállam, amelynek továbbra sem fogadták el a helyreállítási tervét. – A magyar terv elfogadására ez év őszén, várhatóan az utolsó negyedévben kerülhet sor. A Bizottsággal folytatott tárgyalások során egyre bizakodóbbak lehetünk, ugyanis a szakmai párbeszéd most már a megoldásokra koncentrál és nem a problémákra – hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ munkatársa.

Támadásba lendültek Sorosék

– A baloldal ebben a helyzetben is az ideológiát, a politikai zsarolást helyezte előtérbe a gazdasági kihívások megoldása helyett. Lényegében a háborús inflációnak, a gyenge árfolyamnak szurkol, és a tervek elfogadásának késleltetésével, elutasításával megakadályozná, hogy a magyar kormány az uniós forrásokat a gazdaság megerősítésére, az oktatási és egészségügyi szektort érintő béremelésekre fordítsa – írta a témában kiadott elemzésében tegnap az Alapjogokért Központ. Az intézet kifejtette, hogy a jelentés tartalmának alátámasztására a LIBE-bizottság más erőket is segítségül hívott.