Abszurd a terézvárosi sebességkorlátozás

Mindeközben az új tervnek feltüntetett VI. kerületi sebességkorlátozás nem most került napirendre. A Fővárosi Közgyűlésben már két évvel ezelőtt is felvetődött egy előterjesztés, amely az egyedi utcakijelölések helyett a teljes városra érvényes – csökkentett sebességű – zónák kijelölését javasolta: úgy tudni, a fő-, illetve BKV-járatok által érintett utakon általánosan az ötven kilométer per óra, a mellékutcákban harminc kilométer per óra, a lakópihenő övezetekben pedig húsz kilométer per óra sebességhatárral. Többek között a Józsefvárosban még idén elkészülnek az ideiglenes elemek a Magdolna utcában, a Népszínház utcában és a Csarnok negyedben.

Az intézkedés ellen a Magyar Autó­klub mellett a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció is tiltakozott: úgy vélik, a szabályozások a kerület momentumos polgármesterének, Soproni Tamásnak az újabb látszatintézkedései. A Fidesz közösségi oldalán kiemelte azt is:

A kapkodás helyett átgondolt döntésekre van szükség, hogy valóban csökkenjen Budapesten az amúgy is elviselhetetlen dugó!Nemrég egy másik, autósok elleni intézkedés is napvilágot látott. Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke továbbfejlesztette a dugódíj ötletét: okoseszközök segítségével olyan intelligens dugódíjat szorgalmaz Budapesten, ami követi a kocsi mozgását. Abban az esetben pedig, ha az ­autós torlódásba kerül, a dugódíj mértéke is megnő, tehát magasabb összeget kellene fizetnie. A Fidesz–KDNP budapesti frakciója erre úgy reagált, hogy intelligens dugódíj helyett intelligens bérezést javasolnak Budapest vezetőinek.

Közleményükben nehezményezték, hogy „agyament elképzeléssel” állt elő Kanász-Nagy Máté, ugyanakkor – mint írták – „az ötlet ihletet adott nekünk is”, miszerint a városvezetők fizetése teljesítményük és munkájuk minősége szerint alakulhatna: a fővárosi közterületek szemetessége alapján csökkenhetne a közműcég vezetőjének bére, a közel egy évet csúszó Lánchíd-felújítás miatt tolódhatna ugyanennyit a felelős főpolgármester-helyettes fizetése is, a látszatintézkedéseket és PR-húzásokat pedig Monopoly-bankókkal kellene honorálni Karácsony Gergelynek.

A dugódíj bevezetéséről a Nézőpont Intézet elemzője, Pálfalvi Milán lapunknak kifejtette: a baloldal az életminőség javítására hivatkozik, amikor a dugódíj bevezetését követeli a parlamentben, valójában csupán az autósoktól szedne be súlyos pénzeket. Hozzátette: a baloldal önjelölt társadalmi mérnököt játszik, amikor sarccal igyekszik kiszorítani az autósokat a városból, ez azonban nem találkozik a magyar emberek akaratával.