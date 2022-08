Az európai emberek érdeke a béke

A háború miatt meg kell védeni Magyarország békéjét és biztonságát, ezt erősíti a rendőrök és a honvédek béremelése.

– Gondolta volna, hogy az új kormány felállása után ilyen hamar újra előtérbe kerül a migráció? A baloldal rendszeresen azzal vádolja önöket, hogy ez csak propaganda, mindig csak választások előtt nő a migránsok száma a déli határon. Ezek szerint ilyen hamar kezdődik a 2024-es választási kampány?

– A baloldal szerint a migrációt eleve a Fidesz találta ki. Amikor Budapesten vannak, akkor szerintük a migráció nem létezik, amikor meg Brüsszelben, akkor viszont támogatják. Láttuk, ahogy jött a baloldali kormány Szlovéniában, be is jelentették a kerítés lebontását, és olvashattuk Karácsony Gergely egyik első miniszterelnök-jelölt-jelölti interjújában, hogy ők „európai módon” kezelnék a migrációt. Mindenki, aki a baloldalon politizál, Brüsszel felé többször letette az esküt, hogy brüsszeli módon kezelik a bevándorlást, ami az illegális migráció ösztönzését jelenti. Csak a jobboldali kormányra számíthatnak a magyar emberek, ha meg akarják védeni Magyarországot az illegális bevándorlástól. Amikor a miniszterelnök erről beszélt Tusnádfürdőn, ismételten ugyanazok az emberek – akik ebben a kérdésben mindig – most is rátámadtak. A teljes hálózatot mozgósítják.



– Most antiszemitizmussal is vádolják a miniszterelnököt.

– Az elmúlt években is megszokhattuk, hogy újra és újra politikai támadásokat indítanak Magyarország ellen, amiért nem engedjük be a migránsokat, megvédjük a nemzeti érdekeket a gazdaságban és minden más területen. Ha valaki az európai zsidóság számára biztonságot tud teremteni, az pont a magyar kormány azzal, hogy azokat a közel-keleti, arab országokból érkező tömegeket távol tartja Euró­pától, akik újra felerősítették Nyugat-Európában az antiszemitizmust. Az új antiszemitizmus a bevándorlók által Euró­pába hozott Izrael- és zsidóellenességből táplálkozik.

– Egész pályás letámadást láthatunk most. Ez azt jelenti, hogy Brüsszel álláspontja változatlan, mi viszont egyedül maradtunk?

– Bevándorlás kérdésében szerintem a közép-európai országok nagyjából most is egy állásponton vannak. Magyarország frontország, így nem meglepő, hogy nekünk határozott a véleményünk. Nyugat-Európában ez a folyamat már visszafordíthatatlannak tűnik, mi azonban még alakíthatjuk a saját jövőnket.

– A védelmi tanács felállásával arra lehet számítani, hogy még hangsúlyosabb lesz a szervezett bűnözés és az illegális migráció elleni fellépés a közeljövőben Magyarországon. A Belügyminisztériumnak mekkora szerepe lesz ebben?

– A Belügyminisztérium eddig is kulcsszerepet játszott az ország biztonságának a megőrzésében. A rendőrség védte a déli határt a katonasággal együtt, idén például már több mint kilencszáz embercsempészt fogtak el. A határvadászok is a rendőrség kötelékébe tartoznak majd. A háborús helyzet hívta létre a védelmi tanácsot, a rendkívüli intézkedésekre is a háború és az elhibázott brüsszeli ­szankciók miatt van szükség. Ha a szomszédunkban zajló háború lokális konfliktus lenne, nem kellene háborús világra berendezkedni Európában. Pár napja Brüsszelben ­például döntöttek a gázfogyasztás korlátozásáról, hiánygazdaságra készülnek, háborús világ jön. A ­konfliktus pedig nem csupán pár megyére kiterjedő, rövid ideig tartó, mint akár a délszláv, akár a krími háború esetében, hanem kibővült az európai országok szerepvállalásával – a fegyverszállítással és a szankciókkal. Ezzel a háborút Euró­pa elhúzza, ami egyre több áldozatot, gazdasági nehézséget és egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent. A háború ­miatt logikusan növekedni fog a migráció is, hiszen a konfliktus a világ más országaiban is gazdasági nehézségeket okoz, még többen fognak elindulni felénk.