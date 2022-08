Gyurcsány Rómában elhunyt aktivistájáig vezetnek Az ördög ügyvédje botrány legújabb szálai

A Mediaworks–Hírcentrum információi szerint az Olaszországban elhunyt DK-s aktivistáig, Homonnay Gergelyig vezetnek Az ördög ügyvédje ügy legújabb szálai. Úgy tudjuk, a magyar hatóságok arra jutottak, hogy Gyurcsány aktivistájának köze lehet ahhoz Az ördög ügyvédje Facebook-oldalán közzétett poszthoz, amiért tavaly decemberben Varga Judit igazságügyi miniszter rágalmazás miatt feljelentést tett. A Facebook-posztban Varga szexuális orientációjára tettek hamis utalást, valamint minden bizonyíték nélkül összefüggésbe hozták a Völner-féle korrupciós üggyel.

Homonnay Gergely január elsején egy római klubban, holmija között droggyanús anyagokkal hunyt el.

Az olasz sajtó megszellőztette, hogy a DK-s aktivista újév napján, reggel ötkor érkezett meg a római Bananon nevű éjszakai szórakozóhelyre, majd koccintás után lement a törökfürdőbe, ahová csak tagok léphetnek be. A szórakozóhely tulajdonosai délben hívták a mentőket, ekkor az író még élt, de nehezen lélegzett, gyakorlatilag nem is volt eszméleténél. A Corriera della Sera információi szerint Homonnay meztelen testét egy mosdóban találták meg. Bár a mentők megpróbálták újraéleszteni, nem jártak sikerrel, Homonnay 13 óra 17 perckor meghalt, a római sajtó szerint szívmegállásban. Luca Guerzoni római ügyész nem sokkal később bejelentette, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt indított széles körű nyomozást. Erre a halál bekövetkezésének körülményei és a helyszínen talált folyékony anyagok (feltehetően GHB) és porok (feltehetően kokain) engedtek következtetni. Az olasz ügyészek Homonnay telefonbeszélgetéseinek átvizsgálásával igyekeztek azt is kideríteni, kitől kaphatott drogot Homonnay. A hatóság kihallgatta a római származású volt élettársát, aki már egy ideje nem tartott kapcsolatot az íróval, és nem tudott megfelelő információkat szolgáltatni a baloldali aktivista életviteléről.