Három regnáló baloldali polgármestert is megfúrna a fővárosban a DK és a Momentum

– A Demokratikus Koalíció és a Momentum elérkezettnek látja az időt, hogy a 2024-es önkormányzati választáson e két párt dominanciája érvényesüljön a fővárosban az ellenzéki összefogás során.

A szocialista polgármesterek közül csak Tóth József, Angyalföld polgármestere mellett tartanának ki, míg a Párbeszédnek be kellene érnie azzal, hogy Karácsony Gergely 2024-ben is az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje maradna

– adta hírül mai cikkében a Magyar Hírlap.

A portál saját információira hivatkozva azt írja, hogy a Gyurcsány-párt és az annak ifjúsági tagozataként működő Momentum ezzel

leszámolna az MSZP-s Horváth Csabával Zuglóban, és Gajda Péterrel Kispesten.

Érdemes megjegyezni, hogy mindkét baloldali polgármester abszolút többséggel nyerte el a kerületvezetői széket 2019-ben.

– A Gyurcsányék által dominált baloldal megvonná a támogatását továbbá az I. kerület párbeszédes polgármesterétől, V. Naszályi Mártától is

– vont le egy másik következtetést is a lap. Arról a Magyar Nemzet számolt be korábban, hogy a V. Naszályi a Párbeszéd társelnöke is lett volna, korábban az általa vezetett kerületben viszont elveszítette többségét a képviselő-testületben, így olyan szimbolikus ügyektől táncolt vissza, mint például az Átrium magánszínház támogatása. Lapunk információi szerint ez a kudarc a főváros vezetésénél is kiverte a biztosítékot, a polgármester jogköreit pedig az utolsó testületi ülésen az LMP átszavazásának köszönhetően jelentősen megnyirbálták.

A Magyar Hírlap szerint Őrsi Gergely, a II. kerület szocialista polgármestere akkor indulhat újra baloldali támogatással, ha átlép vagy a DK-ba, vagy a Momentumba.

A többi kerületben már így is a két baloldali párt politikusai a polgármesterek. A portál felsorolása szerint Terézvárosban maradna a jelölt Soproni Tamás, Erzsébetvárosban Niedermüller Péter, Újpesten Déri Tibor, Óbudán az MSZP-ből a DK-ba átlépő Kiss László, Újbudán László Imre, Rákospalotán Németh Angéla, Pestszentlőrincen az MSZP-ből a DK-ba igazoló Szaniszló Sándor.

A felsorolásból lényegében csak Pikó András VIII. kerületi polgármester és Baranyi Krisztina ferencvárosi kerületvezető maradt ki, előbbi a Momentum támogatását bírja, Baranyi viszont az utóbbi időben rendre összeveszett a baloldali pártokkal a IX. kerületi képviselő-testületben, ami könnyen az ő támogatásának a megvonásához is vezethet.

Borítókép: Horváth Csaba és Szaniszló Sándor még MSZP-s fővárosi képviselőkként tartanak sajtótájékoztatót 2016-ban. A két baloldali politikus ma már kerületi polgármester, de elképzelhető, hogy 2024-ben csak utóbbi élvezi majd a baloldal támogatását, Szaniszló Sándor ugyanis már korábban átlépett a DK-ba (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)