Ismét migránsok lövöldözhettek Horgosnál

„0.49-kor lövések hallatszottak a határ felől, méghozzá gépfegyverből. Sorozatosan” – írta egy horgosi polgár közösségimédia-felületén. Az újvidéki székhelyű Vajdaság MA online portál tudósítása szerint többen is megerősítették, hogy hallották a gépfegyverkattogást. Úgy tűnik, már szinte minden hétre jut egy vagy több migránsokkal kapcsolatos fegyveres incidens a déli határ túlsó felén.

Horgoson lövöldöztek a migránsok (Fotó: Mirkó István)

Korábban lapunk számolt be róla elsőként, hogy Martonoson is lövöldözhettek a migránsok. Azóta Lackó Róbert, a magyarkanizsai községi képviselő-testület elnöke is tájékoztatott a jelenségről. Mint a Pannon RTV-nek elmondta, „a migránsok egyre agresszívabbak, a fegyverropogás pedig szinte mindennapossá vált” a településen. A városházán megtartott sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy gyakran lehet találni fegyvereket Horgosnál, illetve hogy a becslések szerint 1200 migráns tartózkodik a falu különböző részein.

Tragédiák

Korábban július 28-án, a Szabadka mellett fekvő makkhetesi erdőben lövöldöztek a migránsok. A helyiek először a fegyverszóra lettek figyelmesek, később a bevándorlók egy meglőtt migránst húztak ki a lakott környékre, amelynek néhány lakos szemtanúja volt. A sérült férfit egy közeli kórházba szállították. A legnagyobb összecsapás azonban július elején történt az erdőben, amikor migránsok és embercsempészek két csoportja lőfegyverekkel, késekkel támadt egymásra.

A migránsok gyakran lövöldöznek egymásra Szabadka környékén

A hivatalos adatok szerint a lövöldözés során egy húszas éveiben lévő férfi elhunyt és számos bevándorló került életveszélyes állapotba. A legsúlyosabb sérült egy 16 éves, iráni származású lány volt. Medencetájon találták el, a belső szervei is károsodtak. A tragédia után arról lehetett olvasni a szerb sajtóban, hogy a bűnözők felosztották egymás között a határ menti területet, ezért fordulnak egymás ellen.

Gyújtogatnak is

A napokban egyébként másodszor gyulladt ki a makkhetesi erdő. A tűz oka egyelőre ismeretlen, azonban feltételezhető, hogy azt migránsok gyújtották: a liget évek óta fontos stratégiai pont az illegális bevándorlóknak, hiszen vannak olyan részei, amelyek közvetlenül a magyar kerítés mellett helyezkednek el. A makkhetesi erdő három héttel ezelőtt is égett. A Pannon RTV információi szerint akkor egy migránsok által lakott sátorban keletkezett tűz és terjedt szét az erdőben.

A migránsok a helyi erdőkben gyakran tábort vernek és tüzet gyújtanak (Fotó: Mirkó István)

A környéken történt lövöldözések után a szerb belügyi szervek egyébként feloszlatták a migránscsoportokat a makkhetesi erdőben, valamint ellenőrzéseket tartottak közöttük az ország számos pontján. Az akció alatt négy puskát, négy pisztolyt, tizenkét kést, machetét, szablyát és boxert, valamint 182 darab, különböző kaliberű lőszert foglaltak le. Emellett kis mennyiségű marihuánát és a „pszichoaktív szerek listáján szereplő” tablettát is elkoboztak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)