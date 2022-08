Szalay-Bobrovniczky: Két biztonsági kihívás is éri egyszerre Magyarországot

A tárcavezető nagy felelőtlenségként jellemezte, hogy a rendszerváltás utáni első évtizedben a baloldali kormányok a hadsereget mind létszámában, mind képességében leépítették. A 2010 utáni kormányok azonban fontosnak tartották a haderő fejlesztését és a korábban teljesen leépített fegyvernemek – tüzérség, páncélosok – újraépítését

– egészítette ki. A honvédelmi miniszter fontosnak nevezte azt is, hogy a hadseregben elegendő katona legyen, ezért az eszközcsere mellett a létszámnövelés is alapja a haderőfejlesztésnek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf előadásában a toborzás mellett beszélt az infrastruktúra-fejlesztésekről, a katonák egyéni felszereléseinek egységesítéséről és megújításáról, valamint a szárazföldi és légvédelmi eszközbeszerzésekről is.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf mond beszédet a tábori lelkészek napján (Fotó: Havran Zoltán)