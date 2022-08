Szabó Bálint: Erkölcsi kötelességünk kiállni a pedagógusok mellett + videó

Szabó Bálint augusztus 20-ra szervezett demonstrációt, amire 1800 traktort vártak, majd amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a munkagépek nem érkeznek meg, lincshangulat alakult ki. Sokan szélhámossággal vádolták meg a szervezőt. Szabó a saját elmondása szerint azóta is a helyszínen van, ott is alszik. Viszont azóta már megérkezett egy traktor, ami után sok játéktraktort is felsorakoztattak. Szabó arról tájékoztatta a Mediaworks–Hírcentrumot, hogy ezeket néhány szimpatizáns hozta.

Szabó külön örömének adott hangot, hogy szerinte az akciójával – ahol a kezdetekkor is csupán pár száz fő jelent meg – sikerült megmozgatni számos társadalmi csoportot.