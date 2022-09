A cikluskövetés érzékeny iránytű az orvosok kezében

– A női ciklus érzékenyen reagál minden hormonális eltérésre, ezért a cikluskövetési görbéket figyelve rengeteg információt kaphatnak az orvosok a nők hormonális állapotáról

– hangsúlyozta Várbíró Szabolcs szülész-nőgyógyász, endokrinológus a Katolikus Szeretetszolgálat által szervezett tegnapi kerekasztal-beszélgetésen. A szeretetszolgálat az egészség- és termékenységtudatosság fontosságát hirdetve szervezte meg a beszélgetést, amelyen orvosok és a természetes reprodukciós orvoslás hazai oktatói osztották meg tapasztalataikat és ismereteiket.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója felhívta a figyelmet, hogy bárki elsajátíthatja a cikluskövetésen alapuló metódusokat, aki kapcsolatba kerül a szeretetszolgálat támogatásával kiképzett, nemzetközileg is elismert dokumentummal rendelkező oktatókkal.

A cikluskövetéssel minden nő és orvos számára könnyedén nyomon követhetővé válik a nők egészségi állapota – derült ki Kállay Csilla orvos, cikluskövetés-oktató beszámolójából. – A normál ciklus a női egészség jele – tette hozzá.

Ahogyan arra a kerekasztal-beszélgetésen Várbíró Szabolcs endokrinológus rámutatott: a cikluskövetés-módszertannal részletgazdag információt nyernek az orvosok, így hamarabb tudomást szerezhetnek a hormonális problémákról és még a kisebb eltéréseket is könnyebben korrigálhatják.

Ha valaki fiatalon elsajátítja ezt, akkor az egész reproduktív időszakában tudni fogja, mikor kell orvoshoz fordulnia.

A szakorvosok kiemelték: jelenleg a magyar nők csupán három százaléka figyeli és érti saját ciklusának eseményeit. Annak érdekében, hogy a természetes cikluskövetés módszereit az orvosok is megismerjék, számos kezdeményezés indult: szakmai továbbképzésektől az egyetemi oktatásban hivatalosan is megjelenő, választható tantárgyig. A Katolikus Szeretetszolgálat fontosnak tartja, hogy a szakrendeléseken is elérhetővé váljanak azok a tudományos eredmények, amelyek a különböző cikluskövetési módszerek alapjául szolgálnak.

Fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Bálint Balázs szülész-nőgyógyász kiemelte: a cikluskövetést nemcsak azért javasolja, mert általa pontosan meghatározható, hogy termékeny fázisban van-e a nő vagy sem, hanem azért, hogy minél hamarabb kiderüljön, beteg-e az illető.

– Már sokan vagyunk az országban, akik értjük, mit jelent egy cikluskövetési táblázat, és nagyon jól tájékozódunk ezekből

– hangsúlyozta, hozzátéve:

fény derülhet többek között pajzsmirigyproblémákra és meddőségre is, ráadásul különösebb orvosi vizsgálat nélkül megsejtik belőle a problémákat.

A ciklusdiagnosztika használható családtervezésre, jó az orvosi ellátásra, de egészségtudatos életmódhoz is vezet – sorolta, majd hozzátette: mindenkinek javasolja, hiszen ennél olcsóbb egészségmegőrző módszer nem létezik, továbbá környezetterhelési szempontból is optimális, hiszen semmiféle külső eszközt nem igényel.

Schaffler Orsolya, a Creighton-módszer hazai oktatója és a Természetes gyermekáldás projekt szakmai vezetője arról osztotta meg a tapasztalatait, miszerint az orvostársadalom – jelenleg negyven orvos vesz részt az ezen a módszeren alapuló valamely képzésen – még mindig nem eléggé hiszi és tudja, hogy ezek megbízható tudományos módszerek, holott valóban azok, ráadásul a metódusát a katolikus egyház is elfogadja és támogatja, így azoknak is megoldást nyújt, akik nem szeretnének a lombikprogram lehetőségével élni.