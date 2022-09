Európa újabb járványhullámra készül

Egy, a napokban megrendezett sajtóeseményen az oltakozás fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója is. Tedrosz Adhanom Ghebrejeszusz szintén felhívta a figyelmet, hogy a pandémia nem ért véget, ráadásul a közelgő tél beköszöntével és egy veszélyesebb, új vírusváltozat megjelenésével a kórházban kezeltek és a halálos áldozatok száma is emelkedhet.

A főigazgató továbbá aggodalmát fejezte ki, amiért még a fejlett országokban is túl alacsony az átoltottak aránya, és megjegyezte azt is, hogy az egészségügyi dolgozóknak a harminc, az idős polgároknak pedig a húsz százaléka továbbra sem kapott védőoltást.

Szavai szerint ezek az oltási hiányosságok mindenki számára kockázatot jelentenek, ezért is fontos, hogy mindenki éljen az alapoltások és az emlékeztető oltások lehetőségével. A WHO vezetőjéhez hasonlóan az Euró­pai Gyógyszerügynökség is megismételte, hogy a koronavírus-járvány immár kétéves tapasztalatai azt mutatják, hogy az Európai Unió idén ősszel és télen a járvány újabb hullámával nézhet szembe. Az uniós ügynökség ezért arra biztatta a tagállamokat, hogy fokozzák egészségügyi rendszereik felkészítését.

A gyermekek beoltása is ajánlott

Bár a járványügyi adatok komolyabb aggodalomra jelenleg nem adnak okot, több virológus is úgy véli, hogy idén ősszel a koronavírus-járvány újabb hullámával nézhetünk szembe Magyarországon is. Rusvai Miklós szerint a járványtani adatok alapján túl vagyunk a „nyári Covid” okozta emelkedett esetszámon, ezt az időszakot pedig maximum csak egy járványhullámocskának lehet nevezni. Az iskolakezdés és a munkahelyekre való tömeges visszatérés azonban nagy valószínűséggel közrejátszik majd egy újabb járványhullám elindításában. Ezek a rizikótényezők viszont feltehetően csak néhány hetes késéssel fogják elindítani az őszi járványhullámot, amelynek felfutása és magassága sok egyéb tényezőtől, elsősorban az időjárástól, a gazdasági helyzettől – ami a lakosság mobilitását is befolyásolhatja – és a tömegeket megmozgató események nagyságától, gyakoriságától függ.

A koronavírus-sajtóközpont tájékoztatása szerint mivel Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, és a fertőzöttek, valamint az elmúlt hetekhez képest a betegek száma is csökken, a korlátozó intézkedés bevezetését a kormány nem tartja szükségesnek. Ennek megfelelően a 2022–2023-as tanév is hagyományos módon, jelenléti oktatással kezdődött el.

Kérdésünkre kiemelték: továbbra is fontos a higiéniai szabályok betartása, az intézményekben előforduló megbetegedések esetén a háziorvosok, járványügyi szakemberek utasításainak követése. A sajtóközpont emlékeztetett, hogy a koronavírus elleni vakcina már ötéves kor felett engedélyezett, ezért arra kérik a szülőket, hogy igényeljék a védőoltást gyermekeik részére is. A 12–17 éves korosztály számára pedig az első megerősítő, harmadik oltás is felvehető.