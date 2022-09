Jól működik az egységes ügyeleti rendszer Hajdú-Bihar megyében

Van olyan beteg, aki azért megy ügyeletre, mert nem szeretne órákat várni a háziorvos várójában, de olyan is akad, aki életveszély esetén a háziorvosi ügyeletre telefonál. Vegyes a kép szolgáltatói oldalról is: vannak olyan háziorvosok, akik vállalják, ha kell, éjjel és hétvégén is kimennek a betegeikhez, és vannak olyan települések, ahol az önkormányzat külön szerződést köt orvosokkal, illetve cégekkel az ügyelet ellátásra