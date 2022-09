Magyarország elkötelezett az emberi jogok biztosításában

– Ön is kiment a határra?

K. Á.: Természetesen heteken át személyesen is részt vettem ebben a munkában is, és amikor csak az időm engedi, most is ott vagyok. Úgy vélem, a vezető feladata, hogy a kollégáival együtt ott legyen, ahol igazán ég a ház. Számomra nem volt olyan, hogy hétvége van, vagy lejárt a munkaidő, mentem és csináltam, amikor arra szükség volt, és ezt teszem azóta is. És hála kollégáimnak, akiket külön köszönet illet, fent tudjuk tartani ezt a területi jelenlétet azóta is.

– Fáradhatatlannak tűnnek, hiszen a határ menti feladatokon túl is védik az emberi jogokat.

K. Á.: Ha szabad így fogalmaznom, valóban nem unatkozunk. Az év első negyedévében, szintén azt kell mondjam, az ombudsmani gyakorlatban eddig szokatlan módon, nyitottunk hat regionális irodát Magyarországon. Ezeket a háborútól függetlenül is átadtuk volna, de így még nagyobb jelentősége volt, hiszen abban a térségben, Miskolcon és Debrecenben is létesítettünk egy-egy területi irodát, valamint Szegeden, Székesfehérvárott, Pécsett és Győrött is. Field elnök úr úgy fogalmazott erről, hogy úttörő vállalkozás egy ombudsman részéről, ami számomra az első perctől kezdve az elkötelezettségemet is jelzi, hiszen mindig is azt mondtam, az emberek közé kell menni. Hiába a digitális világ, hiába, hogy intézményünket is el lehet érni hivatali kapun, e-mailben vagy elektronikus űrlapon, a hozzánk fordulók jelentős része számára nem biztos, hogy adott ez a fajta elérhetőség. Így, hogy kitört a háború, nyilván még nagyobb súllyal esett a latba a területi irodák megnyitása, és még többet tudnak a miskolci és debreceni kollégáim besegíteni a záhonyi és a beregsurányi területi jelenlétünkben, munkánkban.

– A jelenlegi nemzetközi helyzetben szinte borítékolható, hogy az ukrajnai háború még hosszú hónapokig, de lehet, hogy évekig tart, emiatt óriási munka hárul az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalára. Mivel tudja segíteni a magyar hivatal munkáját a Nemzetközi Ombudsmani Intézet a munkájukat?

C. F.: Igaza van, a háború sajnos valószínűleg még hónapokig vagy még tovább is elhúzódhat. Az utóbbi napokban saját szememmel láttam a menekülteket a felkeresett helyszíneken, és azt a munkát, amellyel ombudsman úr és kollégái közvetlen segítséget nyújtanak számukra. Kijelenthetem, hogy a Nemzetközi Ombudsmani Intézet részéről minden létező támogatást meg foguk adni azoknak az országoknak, amelyek támogatják az ukrán népet a menekülők megsegítésével. Az egyik konkrétum, amelyet említeni tudok, hogy decemberben Kijevbe utazom, ahol az ukrán ombudsmannal is találkozni fogok. Eltökélt és elkötelezett vagyok abban, hogy támogatom az Ukrajnát támogató országokat, és azok ombudsmanjait.

Borítókép: Kozma Ákos (balról) és Chris Field (Fotó: Mirkó István)