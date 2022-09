Posztabortusz-szindróma: ha kilépünk a tagadásából, meggyógyulhatunk

Manapság, amikor mindenütt erőszakot kiáltunk, látnunk kell azt is, hogy egy emberéletet elvenni, az is erőszak. Ha egy lánynak elmondjuk, hogy két ember életéről dönt, nem csak a sajátjáról – de a sajátját is befolyásolni fogja egész életén át –, akkor nem teszünk mást, mint szembesítjük az igazsággal