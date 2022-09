Újabb egy évet kapott a volt tábornok, ismét korrupció miatt

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében az I. rendű vádlottat, Ármós Sándort folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében, míg a II. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett befolyás vásárlásának bűntettében mondta ki bűnösnek.

Az ítélet szerint a II. rendű vádlott egy találmányával kereste meg régi ismerősét, az akkor még rendőr dandártábornokot, akit arra kért, hogy kapcsolatai révén segítsen neki az általa kifejlesztett eszköz belügyminisztériumi bemutatását megszervezni. A II. rendű vádlott találkozójuk során azt is elmondta, hogy ellene több büntetőeljárás is folyamatban van, egy további ügyben pedig a bíróság jogerősen pénzbüntetésre ítélte, amelynek egy részét már be is fizette. A vádlottak megegyeztek abban, hogy Ármós Sándor segít megszervezni a találkozót és közbenjár azért, hogy a II. rendű terhelt ellen indult büntetőeljárások megszüntetéssel záruljanak. Továbbá annak elintézését is megígérte, hogy a pénzbüntetés fennmaradó részének kifizetésére részletfizetést kapjon.

Ármós Sándor cserébe egy külföldi örökséghez kapcsolódó ügylet költségeinek a megszerzését kérte vádlott-társától. Ármós az állított örökség megszerzéséhez szükséges összeget átvette, azonban a büntetőügyek megszüntetése, pénzbüntetés részletfizetése érdekében ténylegesen semmilyen intézkedést nem tett.

A fenti cselekmények miatt a bíróság mai – nem jogerős – ügydöntő határozatával az I. rendű vádlottat, Ármós Sándort folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében mondta ki bűnösnek és egy év – három év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre, valamint 2,5 millió forint vagyonelkobzásra ítélte.

A II. rendű vádlott az ítélet szerint folytatólagosan elkövetett befolyás vásárlásának bűntettében bűnös, ezért őt a bíróság egy év börtönbüntetésre és egy év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság vele szemben elrendelte egy korábban kiszabott börtönbüntetés végrehajtását is.

Az ítélet nem jogerős, az ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Korábban négy évet kapott

A volt Pest megyei főkapitány jelenleg jogerős büntetését tölti, mivel egy korábbi ügyben négy év szabadságvesztést szabott ki rá jogerősen a bíróság, szintén korrupciós bűncselekmény miatt.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) jelzésére több mint hétmillió forint értékű valutában kifizetett kenőpénz átvétele közben érték tetten a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai még 2016-ban – írta meg elsőként a Magyar Idők. Ármós és öt társa ellen a főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt emelt vádat 2017 nyarán.

A volt Pest megyei rendőrkapitány azt állította egy cég képviselőjének, hogy ő fog előkészíteni egy állami támogatásról rendelkező határozatot. Az eredményes ügyintézés érdekében 24 millió forintot kért azért, hogy a dokumentumot olyan személynek továbbítsa, akinek „ráhatása van az ügyre”. Az ügyészség szerint a másik fél ezt, valamint a később tízmillió forintra csökkentett ajánlatot először visszautasította, ám végül egy ismerősén keresztül mégis eljuttatta a kért összeget a tábornoknak. A volt főrendőrt azzal is megvádolta a KNYF, hogy kérésre több embernek is megígérte: egy külföldi ismerőse révén utánanéz annak, hogy egyikük ellen adott országban kiadtak-e körözést. Valótlanul azt állította, hogy az illetőt körözik, de hétmillió forintért elintézi, hogy ennek ellenére zavartalanul beléphessen az adott ország területére.

Ármós Sándor hivatásos szolgálati viszonyát 2017. április 30-ával szüntette meg Áder János köztársasági elnök, miután a tábornok méltatlanná vált a belügyi szolgálatra, majd első fokon még hat év fogházat kapott. A dandártábornok 2011-től lebukásáig a Belügyminisztérium állományában, a közfoglalkoztatási helyettes államtitkárságon szolgált. Előtte 2007-től Pest megyei, korábban Nógrád megyei rendőrfőkapitány volt. A Pest megyei rendőrség éléről 2011-ben váltották le, miután főkapitányi körlevélben hívta fel az állomány figyelmét arra, a rendőrség több száz millió forintos adóssága miatt megszorító intézkedésekre, így például a túlórák kifizetésének megvonására van szükség. Az ORFK átvilágította a főkapitányságot, és megállapította: hibás adatokból levont téves következtetéseken alapult a körlevél, amit visszavonattak.

Borítókép: Ármós Sándor volt megyei rendőrfőkapitány (Fotó: MTI/Kollányi Péter)