Vissza kell szerezni a romák bizalmát a vezetésük iránt

– Azt, ami az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnökével történt, nem szabad a cigánysággal és a magyarországi romák képviseletével azonosítani

– jelentette ki a Magyar Nemzetnek Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő. Mint azt korábban megírtuk, a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája múlt pénteken egy hónapra – október 2-ig – elrendelte Agócs János letartóztatását, akit vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítanak.

A megalapozott gyanú szerint a férfi harmincmillió forintért árulta saját posztját az ORÖ-ben, Agócs Jánost a nyomozó ügyészek tetten is érték.

Sztojka Attila emlékeztetett arra, hogy Agócs János elnök az április 3-i országgyűlési voksolás előtt a baloldal kampányában mutatkozott, de az ellenzéki vereség után feltehetően maga sem kívánt tovább érdemi munkát végezni. A politikus úgy véli, hogy Agócs 2019 óta tartó elnöksége alatt az érdemi munka valójában sohasem volt felfedezhető, az ORÖ-elnök sajnálatosan a közösség érdekei elé helyezte az egyéni érdekeit.

A kormánybiztos ezzel szemben kiemelte:

az elmúlt tizenkét év kormányzati munkájának köszönhetően nagyon komoly eredményeket sikerült elérni a felzárkózás és esélyteremtés területén.

– Ennek a sikere azon is múlott, hogy partnerként működtünk együtt a roma nemzetiségi önkormányzatokkal és képviselőkkel. A felzárkózásban elért sikerek a közös munka eredményei is – hangsúlyozta. A kormánybiztos sajnálatosnak nevezte ugyanakkor, hogy az Országos Roma Önkormányzatban az elmúlt időszakban nem azon a szakmai színvonalon folyt a munka, amely elvárható lett volna. Szavai szerint a nemzetiségi képviseletben az alapérték – így a nemzetiségi önkormányzatoktól is elvárható minimum –, hogy megvalósítsák és gyakorolják a kulturális autonómiát.

– Az Országos Roma Önkormányzat testülete iránt megcsappant a hazai cigányság, az össztársadalom bizalma. De nem szabad általánosítani! Az ORÖ képviselői között vannak, akik eredményesen dolgoznak a magyarországi roma közösségért – mutatott rá a politikus.

A kormánybiztos jellemzőnek nevezte, hogy

ahol a balliberális oldal megjelenik, ott előbb-utóbb botrány tör ki, és ez sajnálatosan így történt az Országos Roma Önkormányzatnál is.

Sztojka Attila elmondta: a legfontosabb, hogy a jelenlegi vezetés után az önkormányzat törvényesen működjön tovább, és a munkájuk iránti bizalom visszaszerzésében a tiszta és átlátható roma politika érdekét tartsák szem előtt. Sztojka Attila kitért arra is, hogy nemcsak a most napvilágra került bűncselekménygyanús eset jelenti a gondot, hanem többek között az is, hogy az önkormányzat törvényes működését nem biztosították. Példaként említette, hogy ha egy-egy képviselő javaslattal élt, akkor az ORÖ elnöke sokszor nem vette napirendre, természetesen jogszabályellenesen. – Másrészt egyes finanszírozási források kapcsán egy sor visszafizetési kötelezettség adódott a gazdálkodási visszásságok miatt. Vagyis a szabályos, átlátható működést nem feltétlenül biztosították – tette hozzá a kormánybiztos.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ORÖ autonóm szervezet, vagyis a következő lépésekről az ottani képviselőknek kell dönteniük.

– Egy biztos, átlátható, tisztességes és szakmai alapon működő Országos Roma Önkormányzatra van szükség, amely szisztematikus munkát végez a cigányságért, és továbbviszi az eddig elért eredményeket, aminek köszönhetően egy polgárosodási folyamat is elérheti a romákat

– fogalmazott. Hozzátette: ebben az esetben is igaz, hogy ha munka van, akkor minden van.

Borítókép: Sztojka Attila (Fotó: MCC/Gyurkovits Tamás)