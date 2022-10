2006 – A terror napjai: megrázó dokumentum-filmsorozat készült

Ma már cáfolhatatlan bizonyítékok (kép- és filmfelvételek, ezernyi szemtanú, jogerős ítéletek tucatjai és vizsgálati jelentések) igazolják azt, hogy Gyurcsány Ferencék „jogállama” a balliberális kormány hatalomban tartása érdekében szisztematikus karhatalmi erőszakot alkalmazott törvénytelen eszközökkel és rátámadt 2006 őszén az ellene tiltakozó, illetve az 1956-os szabadságharc 50. évfordulójára emlékező magyar népre nyers erőszakkal

– emelte ki a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye. Mint írják, akkor a cél a megfélemlítés, megtorlás, a hatalom megőrzése és az alapvető szabadságjogok gyakorlásától, az ellenállástól való elrettentés volt. A közlemény szerint a véres embervadászatok 2006. szeptember 19–21. közötti napjai után a rendőri brutalitás 2006. október 23-án fokozódott: Budapesten akkor járatódott csúcsra a gyurcsányi terrorgépezet. A közleményben kifejtik: sokan nem gondolták volna, hogy a szeptemberi kegyetlen támadássorozat és embervadászatok után az akkori legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz 1956-os szabadságharc 50. évfordulójára szervezett megemlékezése és a Kossuth téri tüntetők is célkeresztbe kerülnek: gumilövedékek és könnygázgránátok, lovas roham, vízágyús támadások, tömeges verések, kegyetlenkedések, csonttörések, szemkilövések, önkényes elfogások és másnap hajnalig tartó embervadászatok.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat adatai szerint a 2006. szeptember 19–21-ei, majd október 23–24-ei karhatalmi erőszakkal több ezer ember alapvető politikai szabadságjogait sértették meg, közel ezren szenvedtek testi-lelki sérüléseket, több mint kétszáz civil sérült meg súlyosan és 14-en vesztették el látásukat.

A legsúlyosabb sérültek egyike, a maradandó szemsérülését követően munkahelyét elvesztő és lélekben összeomló Csorba Attila évekkel később önkezével vetett véget életének, így a rendőrterrornak közvetve halálos áldozata is volt.

Az NJSZ közleménye kitér arra is, hogy a 2006-os rendőri erőszakot elszenvedett és jóvátételt igénylő áldozatok döntő része csak a 2010-es kormányváltást követően kapott kártérítést, de szenvedéseiket, meghurcolásukat sokan nem ismerik, és azóta felnőtt egy generáció, amely nem élte át az akkori eseményeket, és be tud dőlni azoknak, akik mindezért felelősek. Kiemelték, hogy a véres terrorakció-sorozat után sajnos minden törekvésük ellenére megúszták a felelősségre vonást az akkori politikai-rendőri vezetők.

Ők és a balliberális csatlósok folyamatosan, cinikus módon tagadták és tagadják a bizonyítékok ellenére mindazokat a jogsértéseket és bűncselekményeket a szörnyű következményekkel együtt, amelyeket az akkori hatalom által vezérelt rendvédelmi szervek követtek el magyar polgárokkal szemben.

A közlemény hangsúlyozta: a 2006. szeptember 19–21. és október 23–24. közötti időszak a rendszerszintű és szisztematikus rendőri erőszakcselekmény-sorozat mozzanatai mindenképpen kimerítik az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett terrorcselekmény bűntettét, amelynek lényeges tartalmi eleme, hogy lakosság megfélemlítése érdekében súlyos személy elleni erőszakcselekményeket hajtsanak végre. Ezt maradéktalanul teljesítették is a rendvédelmi szervek 2006 őszén, amelyek tagjai törvényellenesen, azonosító számok és jelvények nélkül, maszkban támadtak tüntetőkre, megemlékezőkre, kirívó kegyetlenséggel, a törvényes előírásokat súlyosan megszegve, törvénytelen eszközökkel és módszerekkel. Mivel a terrorcselekmény el nem évülő bűncselekmény, ezért a felelősségre vonásra még mindig van lehetőség. Hozzátették: Nemcsak a jóvátételben való részesülés az áldozatokat megillető kiemelt emberi jog, hanem az elkövetők felelősségre vonása is. És ez persze egyúttal azt is szolgálja, hogy elrettentő hatással bírjon és így megelőzhető legyen egy hasonló gyalázat a jövőben.

A Nemzeti Filmkészítők Egyesülete, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a CÖF tavaly ezért is tett közzé olyan felvételeket, amelyek eddig semmilyen felületen nem kerültek a nagy nyilvánosság elé. Ezek alapján készült el a 2006 – A terror napjai című tízrészes filmsorozat, amely a világhálón először a PestiSrácok és a PS TV felületein tekinthető meg.

Borítókép: Sérültek 2006. október 23-án (Fotó: Europress/AFP)