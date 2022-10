Dollárbaloldal: Ismét a NAV-hoz fordult Budai Gyula

Feljelentéskiegészítést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő az ellenzéknek juttatott amerikai pénzek és a DatAdat-botrány legújabb fejleményeivel összefüggésben – értesült a Magyar Nemzet.

Budai Gyulának leginkább az a nemrég megjelent hír szúrt szemet, hogy a Bajnai Gordon volt kormányfő és egykori titokminisztere, Ficsor Ádám által fémjelzett, kommunikációs és adatelemző cég, a DatAdat kétmilliárd forintot zsebelt be a választást megelőző tizenkét hónap alatt.

Ráadásul a társaság saját beszámolója szerint a bevételük nagyja 67 ezer forint kivételével gyorsan el is tűnt. A vállalkozás ugyanis körülbelül 1,8 milliárd forintot költött el úgynevezett eladott (közvetített) szolgáltatásokra.

A fideszes képviselő még a választások előtt, márciusban fordult először a NAV-hoz az ellenzék gyanús kampánytámogatása ügyében. Budai akkor úgy nyilatkozott, hogy „az ismeretlen eredetű pénzek kampányban történő felhasználása és tisztára mosása miatt a bűncselekmény alapos gyanúja is felmerül az ellenzék kampányfinanszírozásával kapcsolatban”, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatójánál költségvetési csalás bűncselekménye miatt tett büntetőfeljelentést.

Budai Gyula a NAV-nak csütörtökön átadott dokumentumban kitért arra a Magyar Nemzetben is megjelent információra, miszerint Márki-Zay Péter mozgalma, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) külföldről (Amerikából – a szerk.) kapott pénzbeli támogatást a 2022-es választási kampányára.

Hozzátette: az összeg megközelítőleg kétmilliárd forint értékű volt, és sajtóinformációk szerint az ebből befolyó összeg egy része a DatAdat-cégcsoporthoz is köthető.

A társasághoz való kötődést Márki-Zay Péter elismerte, ugyanis azt nyilatkozta, hogy „az MMM a hat párthoz hasonlóan átengedte a kampányban a DatAdatnak a saját adatbázisát, ez utóbbi 50–200 ezres nagyságú. A pártok közel egymilliós adatbázis felett rendelkeztek, és ezt hatpárti közös döntéssel használták a kampányban” – emelte ki Budai Gyula, hozzátéve, hogy a cég legfrissebb beszámolója szerint kétmilliárd forintot keresett a legutóbbi üzleti évben, és nagyságrendileg 1,8 milliárd forintot költött el eladott szolgáltatásokra.

Budai szerint felmerül annak a gyanúja, hogy a Márki-Zay Péter mozgalmának juttatott amerikai kampánytámogatás egy jelentős része került át a DatAdat-cégcsoporthoz.

Ismert, az elmúlt hetekben – Márki-Zay Péter elszólásának köszönhetően – derült ki, hogy kétmilliárd forint körüli összegből gazdálkodott az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom a választási kampányban, és még nyáron is több száz millió forint érkezett Amerikából a mozgalom számlájára.

A támogatások az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól érkeztek. Kiderült az is, hogy dollárokból nemcsak Márki-Zay mozgalmához jutott, hanem ahhoz a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdathoz is, amely illegálisan, lopott adatokkal dolgozhatott a választási eredmény befolyásolásán.

Ennek gyanúját csak erősítette, hogy olyan kormánypárti szimpatizánsok is kaptak hívásokat Márki-Zayéktól, akik bizonyosan nem adták meg nekik az elérhetőségeiket.

Az is nyilvánosságra került, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt mozgalma a nagyjából kétmilliárd forint támogatásból sms-kampányokat, Facebook-hirdetéseket és óriásplakátokat is vásárolt.

De ebből a pénzből jutott a baloldal kampányközpontjára is. Az adathalászati botrány ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda személyes adattal való visszaélés gyanújával rendelt el nyomozást, míg a gyanús amerikai, ellenzéknek juttatott pénzekkel összefüggésben, Tényi István és Budai Gyula feljelentése alapján az NNI pénzmosás és sikkasztás miatt folytat eljárást, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Feltehetően a vizsgálat része a DatAdathoz eljuttatott pénzek háttere is, ám a Bajnai Gordonhoz köthető céggel kapcsolatban nemcsak a rendőrség, hanem a NAV is nyomozást folytat, költségvetési csalás gyanújával.

Utóbbiról a Magyar Nemzet a múlt héten számolt be, sőt azt is megírtuk, hogy az eljárás részeként házkutatás is történt. Úgy tudjuk, a NAV a cég hirtelen bevételnövekedésére figyelt fel, ami számottevő, több mint félmilliárdos volt az elmúlt években.

Lapunk úgy értesült, hogy a kutatás és a lefoglalások után derült ki, hogy egy, a cég tulajdonában álló, észt bejegyzésű társaság tulajdonrészét adták el egy Amerikában bejegyzett offshore cégnek több mint kétmillió euróért.

Az ügyet az az aránytalanság teszi meglehetősen gyanússá, hogy a vállalkozás két éve alig több mint hétszázezer forintért cserélt gazdát. Ekkor ugyanis Ficsor Ádám valamiért megvált üzletrészétől. Az eladás vizsgálata még folyamatban van a magyar hatóságnál.

A DatAdat mindent cáfolni próbált, ugyanakkor a NAV közleményt adott ki, ami szerint valóban történt házkutatás. Mint írták, a gyanú szerint a DatAdat Professional Kft. 2020-ban illegális módon csökkentette fizetendő adóját.