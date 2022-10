Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A szabadság utáni vágy a vérünkben van

– 1944-ben a Vörös Hadsereg elérte Magyarország határait, és az ország területe gigantikus csaták színtere lett. A fegyveres harcok elültével a kommunista pártvezérek a Szovjetunió érdekszférájába tartozó országok teljes alávetése érdekében ügyködtek, amihez a legaljasabb politikai manővereket, árulásokat és ellenfeleik fizikai megsemmisítését is gátlás nélkül használták, 1949 augusztusára elérték céljukat, a kommunista többségű Országgyűlés új alkotmányt fogadott el, ami a Szovjetunió 1936-os alkotmányának másolata volt – mondta a honvédelmi miniszter a tárca és a Magyar Honvédség 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett központi ünnepségén Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett arra, hogy ezzel eljött a rettenet ideje, a gátlástalan elnyomásé, a terroré, a jogfosztottságé. Ám van egy pont, amikor a szabadság utáni vágy nyílt, vagyis a hősi halált is vállaló harcba fordul át az elnyomók ellen, ilyen spontán, a lélek által inspirált harcba fogtak a magyarok 1956-ban.

– A szabadság utáni vágy a vérünkben van, és ezt a harcos szellemet tartjuk ébren, amikor fejet hajtunk annak ragyogó képviselői, 1956 forradalmárai és fegyveres felkelői előtt– húzta alá a tárcavezető. Megjegyezte: a pesti srácok, a Széna téri és Corvin közi, a csepeli szabadságharcosok vagy a Juta dombnál harcoló honvédegység mind-mind a magyarok törhetetlen szabadságvágyának képviselői, akik közül sokra később bitó, hosszú börtönbüntetés vagy emigráció várt, a túlélőkre pedig szabadon bocsátásuk után keserű és megbélyegzett, nyomorra ítélt sors várt a szocializmusban.

A miniszter elmondta, hogy az egy hónapja elhunyt Wittner Mária az 1956-os forradalom és szabadságharc ikonikus alakja volt, akit nem tört meg a börtön, elviselte a kádári rendszer megaláztatásait, majd a rendszerváltás után a baloldal igaztalan, velejéig romlott rágalmait.

– Egy dolog lebegett a szeme előtt, hogy ’56 élő lelkiismerete legyen, de ezt nem magáért tette, hanem mártírhalált halt bajtársai emlékéért, 56 emlékéért, emlékeztetve bennünket a kötelességünkre, a szabadságunk iránti kötelességünkre – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Szerinte Wittner Mária példaképe a becsületes életnek és jelképe egy spontán forradalomnak, de sorsa és meghurcolása emlékeztet másra is: 1956 felkelői arra kényszerítették a kádári diktatúra irányítóit, hogy látszatszabadságot adjanak az embereknek, lehetőséget teremtve egy relatív anyagi jóléthez, és ezért ezt a korszakot sokan a mai napig nosztalgikus mázzal vonják be.

– De soha nem szabad elfelejteni, hogy ezt az „emberarcú szocializmust” is a felakasztottak csontjaira építették, és működtetését egy kifinomult, háttérbe vonult, de nagyon hatékony ellenőrző és könyörtelen megtorló gépezet biztosította – mondta. A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a sors kegyéből ez a rendszer összeomlott, és a történelem megadta a magyaroknak azt a lehetőséget, hogy új, demokratikus és nemzeti szellemiségű országot építsenek, amely maga dönt a sorsáról.

– Azonban az önálló döntéshez béke kell, a békéhez pedig erő, olyan erő, amely képes megtartani a békét, távol tartani határainktól mindazt, ami ezt veszélyezteti. Ez az erő pedig a Magyar Honvédség

– rögzítette Szalay-Bobrovniczky. Kiemelte: amikor a Magyar Honvédséget fejlesztik, visszaadván a testület megbecsültségét, önbecsülését, szervezettségét és tettrekészségét, azt akarják óvni, amiért elődeink életüket adták, egy szabad és független Magyarországot.

– Őseink az 1956-os felkelőkkel bezárólag vérükkel aláírtak egy örökre szóló szerződést arról, hogy a magyarok szabadságban fognak élni és ez az utódokra nézve is kötelező érvényű. Az kivételes szerencse, hogy a mi generációnk most nem vérrel írja az ellenjegyzést. Ennek adjunk hálát, de a felelősség nem kisebb. A függetlenségünk záloga most nem a harc, hanem a megfeszített munka, és a nemzet sorsa iránti feltétlen elkötelezettség – fogalmazott.

A rendezvényen – amelyen részt vettek a HM és háttérintézményeinek vezetői, parancsnokai is – a honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka előléptetéseket és elismeréseket adott át. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az elismerés visszaigazolása annak, hogy a kitüntetettek jól végzik munkájukat.

– Katonának lenni, a Magyar Honvédségben szolgálni nem csupán szakma. Az egyik legnemesebb hivatás, elköteleződés, amit ha szívvel-lélekkel végeznek, egy életen át elkíséri önöket, ahogyan a hazánk védelmére tett esküjük is egy egész életre szól – szólította meg az elismerésben részesülteket a miniszter. Továbbá rámutatott, hogy többek között nekik köszönhető, hogy a magyar katona neve itthon és külföldön is jól cseng.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Kurucz Árpád)