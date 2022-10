Elhunyt a 31 éve elrabolt Farkas Helga édesapja

Palatinus 2017-ben hozta nyilvánosságra teóriáját a Farkas Helga-ügyről. Dél-Olaszországban, Calabria tartományban bukkantak rá arra a férfira, akinek tenyérlenyomatát egykor Helga sportkocsijának visszapillantó tükrén rögzítették a helyszínelők. Szerinte ez a titokzatos Z. lehetett a valódi főnök, Cs. József és J. Benedek csak közvetítő volt, a diáklányt egy olasz bűnözőkből álló csoport rabolhatta el 1991-ben. Az olasz kapcsolatot erősítheti Palatinus szerint az is, hogy Helga autójában egy lírát (pénzérmét) is találtak, míg az a fehér BMW, ami a szemtanúk szerint a diáklány autóját követte, Triesztben tűnt el végleg a hatóságok szeme elől. Olaszországban a maffiához kapcsolódó bűncselekmények sosem évülnek el, ezért még most is bíróság elé lehetne állítani a tetteseket.