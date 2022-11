„A Széchenyi-kártya program is nagyban segíti a vállalkozásokat a szankciós válságban”

A szankciók okozta válság és energiaár-emelkedés a vállalkozások életét nehezíti meg a legjobban. A magyar gazdaság ugyan növekedési pályára állt az elmúlt években, és még a járványból is megerősödve tudott kijönni, de most, a brüsszeli szankciók tönkreteszik az európai és a magyar gazdaságot és a vállalkozásokat is – közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hivatalos közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében.

A talpon maradáshoz most sok vállalkozásnak szüksége van forgóeszközre és energiahatékonysági fejlesztésekre, és ezekhez olcsó és biztonságos hitelekre

– tájékoztatott bejegyzésében a kormányszóvivő.