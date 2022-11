Csák János: A család, az oktatás és a kultúra is erőforrás a nemzet számára

A kulturális évad mellett aktuális kérdésekről is beszélgettünk, így a bennünket, európai polgárokat érintő gazdasági és háborús hatások is szóba kerültek. Rendkívül fontosnak tartom, hogy meghallgassuk egymást ezekben a témákban, ezzel is segítve a tagországok közötti kohéziót és baráti viszonyt