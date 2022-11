Czeglédy-per: vallott a koronatanú

Ajánló

Bűn nem maradhat büntetlenül

Lapunknak adott interjúban mutatkozik be az új fővárosi főügyész, akivel a rá váró kihívások mellett több, a szervezett bűnözést is érintő büntetőügyről, köztük a Fenyő-gyilkosságról is beszélgettünk.