Elítéli a készülő székelyföldi román provokációt a volt főbíró

Felháborító, hogy a román hatóságok teret engednek annak a provokációnak, »ünnepi felvonulásnak«, amit a szélsőségesen magyargyűlölő Nemzet Útja (Calea Neamului) elnöke, Mihail Tarnoveanu hirdetett meg Románia nemzeti ünnepe alkalmából, december 1-jére, Kézdivásárhelyre

– erről nyilatkozott lapunknak az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Idősebb Lomnici Zoltán elmondta: a román szervezet vezetője azzal érvelt a provokatív célú vonulás helyszínválasztása mellett, hogy 2015-ben ebben a városban kísérelt meg robbantani a két későbbi székely politikai fogoly, Beke István és Szőcs Zoltán, akiket terrorizmusért ítéltek börtönre. A volt főbíró annál is inkább úgy gondolja a készülő provokáció kapcsán, hogy nem kerülhető meg a román hatóságok felelőssége, mert szélsőséges szervezetek időről-időre provokatív módon lépnek fel az erdélyi, főként a székelyföldi őshonos magyar kisebbség megfélemlítése végett, és ennek elkerülése érdekében semmit nem tesznek. Példaként említette az úzvölgyi szörnyűséget.

Azt is felhozza a mostani provokatív akció szervezője, hogy a székelyek etnikai enklávé akarnak lenni Székelyföldön, és ők ez ellen kívánnak tiltakozni. A történelmi valóság azonban az, hogy amikor Románia az első világháború végén megszállta Erdélyt és Székelyföldet, ezek a részek már magyarlakta vidékek voltak. Székelyföldön a magyarság őshonos, csak a terület a történelem viharában Romániához került, és ennek megfelelően kell kezelni a helyzetet

– hangsúlyozta idősebb Lomnici Zoltán.

Az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ezeket az ügyeket az európai döntéshozóknak látni kell majd, amikor hamarosan határoznak Románia schengeni csatlakozásáról. – Mint ahogy nem felejthetjük az erdélyi magyar egyházi ingatlanok ügyét sem. Romániában a kommunista uralom idején, 1990 előtt elvett egyházi ingatlanok jelentős részét ugyanis a mai napig nem adták vissza eredeti tulajdonosának, noha az uniós csatlakozáskor erre ígéretet tettek. Sőt, előfordult, hogy egy-egy már visszaadott ingatlant bírói úton visszavettek, ami jól jellemzi a román igazságszolgáltatás állapotát. Egyértelmű, hogy Romániában gazdaságilag és politikailag is a magyarság ellehetetlenítésére törekednek – emelte ki.

Idősebb Lomnici Zoltán hangsúlyozta, hogy ha december elsején valóban megtartják a provokatív vonulást, és ott valamilyen atrocitás történik, akkor az a román hatóságok felelőssége lesz, hiszen ők azok, akik nem akadályozzák meg az ilyen szélsőséges akciókat.

– Az olyan szervezetek, mint a Nemzet Útja eszmerendszere nemcsak az európai kultúrától idegen, hanem a második világháborút követően deklarált elvektől is. Mindenféle rasszizmussal, így a magyarellenességgel szemben is fel kellene lépni Romániában is, de nem teszik, sőt, szemet hunynak a magyargyűlölő akciók fölött – fűzte hozzá.

A volt főbíró rámutatott arra, hogy az ügyben vasárnap telefonon egyeztetett Tőkés Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével, aki már hétfőn elítélte a készülő provokációt.

Borítókép: idősebb Lomnici Zoltán (Fotó: Tumbász Hédi)