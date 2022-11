Felbukkant az Iránytű Intézet

Életre kelhet a mára a feledés homályába merült, Jobbikhoz köthető Iránytű Intézet, legalábbis erre utal az, hogy a közvélemény-kutató cég telefonon készít politikai és társadalmi felméréseket. Egy olvasónk arról számolt be lapunknak, hogy pár napja egy hölgy kereste telefonon az Iránytű Intézet megbízásából, és arra kérte, válaszoljon kérdéseire.

Olvasónk rá is kérdezett, „van még Iránytű Intézet?”, mire a hölgy zavartan úgy felelt: „persze”.

A közvélemény-kutatás keretében olyan kérdésekre kellett válaszolni, hogy mely pártra szavazott legutóbb, kire szavazna, ha a választások most vasárnap lennének, illetve egyes országgyűlési képviselőket miként ítél meg, mennyire látná szívesen a közéletben. Kérdésként szerepelt még, hogy megnevezett politikusokról tudja-e a nyilatkozó, mely pártnak tagja? Itt olyan baloldali politikusok neve hangzott el, mint Cseh Katalin, Donáth Anna, Gelencsér Ferenc, Hadházy Ákos, Jakab Péter vagy Kovács Gergő. Olvasónk elmondása szerint a politika mellett társadalmi kérdéseket is feltettek neki. Az Iránytű Intézet kíváncsi volt arra, mit szólna ahhoz, ha a szomszédságába cigányok költöznének, mennyire tartja magát toleránsnak, továbbá, a hazai oktatás mennyire tanítja gyermekeinket az elfogadásra.

A Jobbik házi közvélemény-kutató cégéről évek óta nem nagyon hallani, az intézet honlapja és közösségi oldala is teljesen inaktívnak tűnik. Az Iránytűintézet.hu főoldalán az ember elsőként egy 2016-ban, a politikai ideológiák szerepéről készített anyagra bukkan, de az Elemzések menüpont alatt is a 2021-es miniszterelnök-jelölti vitáról készített felmérés az elérhető utolsó dokumentum, és a Facebook-oldalon is ez a „legfrissebb” bejegyzés.

A Jobbik által korábban felhalmozott, összesen egymilliárd forintos, tiltott támogatások okán megállapított bírságok miatt a sajtóban felmerült az Iránytű Intézet megszüntetése is, a parlament honlapján elérhető nyilvános szerződések szerint viszont a párt képviselőcsoportja az anyagi nehézségek ellenére is jóltartotta házi közvélemény-kutató cégét, egészen 2019. július közepéig, ameddig – bő fél év alatt – közel 140 millió forintnyi szerződést kötött Gyöngyösi Márton a párt frakciója nevében Forrai Richárddal, az intézet tulajdonos-ügyvezetőjével, aki korábban volt a Jobbik frakcióigazgatója és Vona Gábor személyes tanácsadója is.