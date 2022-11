Ha lopni akarnának egy óvodafelújításból, pont így tennék

Az előbb említett egymilliárd forintból jutott a Táncsics Mihály utcai kispesti Százszorszép Óvoda felújítására is, amelyet a 2019-es választási kampányra időzítettek. A munkálatok 2019 júniusának elején kezdődtek, és azon év nyarán fejeződtek be, ősszel pedig birtokba vehették az intézményt a gyermekek és az óvodapedagógusok. A projektet az akkoriban Kránitz Krisztián által vezetett kispesti Vagyonkezelő Műszaki Szervezet írta ki.

Az óvoda ügyéről Dódity Gabriella fővárosi képviselő posztolt a Facebookon. A

kispesti Fidesz–KDNP korábbi frakcióvezetője 2017-ben és 2018-ban több óvodát személyesen bejárt, így a korábbi képek is segítségére voltak abban, hogy képviselőtársaival feltárja a szóban forgó Százszorszép Óvoda kivitelezésének hiányosságait.

A nyertes ajánlat

Az óvoda renoválásának munkálatait a kispesti MSZP-s vezetésű önkormányzat udvari beszállítójának tartott cég nyerte el bruttó 180 millió forintért. A Pemárk Kft. számos ingatlant újított fel a 2019-es választás előtt a kerületben, köztük több olyan gyanús projektben is részt vett is, amely kísértetiesen hasonlít az alábbiakban bemutatott építkezésre.

A cég akkori ügyvezetője, Lakatos József nemcsak üzleti ügyekben kapcsolható Kránitz Krisztiánhoz. A vállalkozó ugyanabban a spanyolországi lakóparkban vett ingatlant Alicantéban, ahol Kránitz Krisztián nyaralója is található.

A közbeszerzés már eleve gyanús volt, ugyanis a Lakatos család rögtön három cégét is indította azon: a Pemárk Kft. mellett a szintén családi érdekeltségben lévő Lamipet Team Kft. és IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Kft. is adott be ajánlatot. Így aligha volt kérdéses, hogy ki fog nyerni, a pályázaton induló öt cég közül. Az már csak hab a tortán, hogy érvénytelen ajánlat miatt az IMMO-t kizárták végül. Az öt cég szinte pontosan ugyanolyan árat ajánlott a munkákra, a legdrágább ajánlat nettó 142,1 millió forint, míg a legolcsóbb nettó 141,6 millió forint volt. A munka a teljes óvodafelújításról szólt: az udvari játékok alatti gumiburkolat, az udvari kerítés cseréje és az óvoda teljes belső rendbetétele szerepelt benne.

A harmincmilliós kerítés

A Google Street View régi fotóin is látszik például egy fatörzs, amely belenőtt a kerítésbe, ám ezt a felújítás során sem távolították el, ami pontosan megmutatja, hogy milyen munkát végzett a Pemárk Kft. Az pedig szabad szemmel is megállapítható, hogy

a kerítéselemeket nem cserélték ki, csupán a régi rácsokat mázolták át. Mindez azért probléma, mert ezeket a munkákat tudomásunk szerint kifizette az önkormányzat a vállalkozónak.

A kerítés lábazata az egyik szakaszon hungarocellből készült, amelyre egy vékony betonréteget kentek, ami az átadás után azonnal elkezdett szétmállani. A kerítésfelújítást bruttó 30 millió forintért végezték el, amit a teljesítési igazolások szerint ki is fizetett az önkormányzat.