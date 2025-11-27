Félmúlt – Egy hónap Kazahsztánban + videó

- Mi köti össze Magyarországot Kazahsztánnal?
- Mit mutat meg az ország huszadik századi történelme az egyik legbrutálisabb diktatórikus rendszerről?
- Milyen motívumok fedezhetőek fel a kazah történelemkönyvekben a Szovjetunió megítélésével kapcsolatban?
- Milyen mértékben határozta meg a szovjet környezetrombolás a kazah társasdalom politikai attitűdjét régen és ma?
Az adásban Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum vezető történésze és Reif Roland, a XX. Század Intézet történésze beszélgetnek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!