Félmúlt – Egy hónap Kazahsztánban + videó

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 17:20

Rendhagyó adásunkban Kazahsztánba kalauzoljuk el Önöket, ahol egy hónapot töltöttünk el azért, hogy mélyebb bepillantást nyerhessünk a térség történetébe. Bázisunk Karagandában volt, ahonnan kintlétünk alatt számos érdekes élményünkről számoltunk már be videós, illetve írásos formában. Élményeink lezárásként a Félmúltban foglaljuk össze mindazt, ami videóinkból és írásainkból kimaradt.

  • Mi köti össze Magyarországot Kazahsztánnal?
  • Mit mutat meg az ország huszadik századi történelme az egyik legbrutálisabb diktatórikus rendszerről?
  • Milyen motívumok fedezhetőek fel a kazah történelemkönyvekben a Szovjetunió megítélésével kapcsolatban?
  • Milyen mértékben határozta meg a szovjet környezetrombolás a kazah társasdalom politikai attitűdjét régen és ma?

Az adásban Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum vezető történésze és Reif Roland, a XX. Század Intézet történésze beszélgetnek.


