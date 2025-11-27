Újabb szocialista csontvázak bukkantak fel Újbudán

Újabb nevekkel debütált az Újbudát uraló SZDSZ-es polip. Kis- Fleischmann Éva mellett ezúttal Kökény Mihály, a Horn és a Medgyessy kormányok egészségügyminisztere, illetve Kóka János, az SZDSZ egykori elnöke, frakcióvezetője tette tiszteletét a XI. kerületben.

Forrás: Facebook/ László Imre

Mint ismert, nemrég a néhány évvel ezelőtt szexbotrányba keveredett Gréczy Zsolt jelentette be, Kökény Mihály tanácsadóként csatlakozik az újbudai önkormányzat csapatához.

Kökény Mihály csatlakozott a Demokratkus Koalícióhoz. Horn Gyula és Medgyessy Péter kormányának tagja, az első magyar népegészségügyi program alkotója az elmúlt években a nemzetközi egészségpoltikában is sokat dolgozott, a WHO Végrehajtó Tanácsa elnökének is megválasztották. Másfél éve a DK szakértőjeként tevékenykedett, vezette az árnyékkormány egészségügyi kabinetjét. Újbudán Dr. László Imre polgármester tanácsadója

– írta posztjában Gréczy Zsolt.

Kökény Mihály, a Horn-kormány népjóléti minisztereként felelős volt csaknem 15 ezer kórházi ágy felszámolásáért. Mint ismert, 1994-ben még 98 453 kórházi ágyat tartottak nyilván Magyarországon,

1998-ra viszont már csak 83 770-et, csaknem 15 ezerrel kevesebbet.

Emellett Kökény Mihály MSZP-s miniszter volt 1997-ben egy olyan javaslat beterjesztésének is, amely megadóztatta volna a nyugdíjakat. A tervezetről szóló dokumentumból kiderült, hogy a Horn-kormány által beterjesztett társadalombiztosítási nyugellátásról szóló, 1997. évi LXXXI. törvény hosszú távú szándéka a nyugdíjak megadóztatása volt.

Az egyeztetésen, amelyen természetesen Kis- Fleischmann Éva, Újbuda valódi polgármester asszonya is részt vett, megjelent Kóka János, az SZDSZ egyik ikonikus alakja is. A politikus még 2007-ben a vagyonnyilatkozatából kifelejtett egy 400, más helyen 600 négyzetméteresnek tartott, épülő villát, amit Budapest egyik legdrágább lakóövezetében, a Normafa út 45. szám alatt épít a politikus többségi tulajdonában lévő cég. Az egykori SZDSZ politikusa 2004–2008 között gazdasági és közlekedési miniszter volt. Kóka 2007–2008-ban az SZDSZ elnökeként, 2010-ig frakcióvezetőjeként tevékenykedett.