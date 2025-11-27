SZDSZÚjbudaKökény MihályGréczy ZsoltKóka János

Újabb szocialista csontvázak bukkantak fel Újbudán

Tovább bővült az újbudai önkormányzat által kitartott, jobb napokat is látott szocialista politikusok köre.

Gábor Márton
2025. 11. 27. 17:45
Forrás: Facebook/ László Imre) Fotó: György Tücsök
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb nevekkel debütált az Újbudát uraló SZDSZ-es polip. Kis- Fleischmann Éva mellett ezúttal Kökény Mihály, a Horn és a Medgyessy kormányok egészségügyminisztere, illetve Kóka János, az SZDSZ egykori elnöke, frakcióvezetője tette tiszteletét a XI. kerületben. 

Forrás: Facebook/ László Imre

Mint ismert, nemrég a néhány évvel ezelőtt szexbotrányba keveredett Gréczy Zsolt jelentette be, Kökény Mihály tanácsadóként csatlakozik az újbudai önkormányzat csapatához. 

Kökény Mihály csatlakozott a Demokratkus Koalícióhoz. Horn Gyula és Medgyessy Péter kormányának tagja, az első magyar népegészségügyi program alkotója az elmúlt években a nemzetközi egészségpoltikában is sokat dolgozott, a WHO Végrehajtó Tanácsa elnökének is megválasztották. Másfél éve a DK szakértőjeként tevékenykedett, vezette az árnyékkormány egészségügyi kabinetjét. Újbudán Dr. László Imre polgármester tanácsadója

– írta posztjában Gréczy Zsolt. 

Kökény Mihály, a Horn-kormány népjóléti minisztereként felelős volt csaknem 15 ezer kórházi ágy felszámolásáért. Mint ismert, 1994-ben még 98 453 kórházi ágyat tartottak nyilván Magyarországon, 

1998-ra viszont már csak 83 770-et, csaknem 15 ezerrel kevesebbet. 

Emellett Kökény Mihály MSZP-s miniszter volt 1997-ben egy olyan javaslat beterjesztésének is, amely megadóztatta volna a nyugdíjakat. A tervezetről szóló dokumentumból kiderült, hogy a Horn-kormány által beterjesztett társadalombiztosítási nyugellátásról szóló, 1997. évi LXXXI. törvény hosszú távú szándéka a nyugdíjak megadóztatása volt. 

Az egyeztetésen, amelyen természetesen Kis- Fleischmann Éva, Újbuda valódi polgármester asszonya is részt vett, megjelent Kóka János, az SZDSZ egyik ikonikus alakja is. A politikus még 2007-ben a vagyonnyilatkozatából kifelejtett egy 400, más helyen 600 négyzetméteresnek tartott, épülő villát, amit Budapest egyik legdrágább lakóövezetében, a Normafa út 45. szám alatt épít a politikus többségi tulajdonában lévő cég. Az egykori SZDSZ politikusa 2004–2008 között gazdasági és közlekedési miniszter volt. Kóka 2007–2008-ban az SZDSZ elnökeként, 2010-ig frakcióvezetőjeként tevékenykedett.

Kóka jelenleg a Doktor24 magánklinika egyik tulajdonosaként és igazgatósági elnökeként tevékenykedik. László Imre polgármester közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint a tegnapi napon az újbudai önkormányzat magánegészségügyi szolgáltatókkal, háziorvosokkal és az önkormányzat szakemberekkel folytatott megbeszélést, amelynek egyértelmű célja a XI. kerületben élők magánegészségügy felé való terelése volt. A polgármester is írt, 

az egyeztetésen résztvevők teljes egyetértésben javasolták egy olyan közös számítógépes bázis és időpontfoglaló rendszer kialakítását, amelyben az orvos nemcsak elrendel egy vizsgálatot, hanem azonnal le is foglalhatja a beteg időpontját a szükséges vizsgálatra. 

Emellett az egyeztetésen a kerület prevenciós programjainak bővítésére is javaslatot tettek, szigorúan a magánegészségügy bevonásával. Így pedig az SZDSZ-es polip kezében lévő magánegészségügyi szolgáltatók tovább gazdagodhatnak Újbuda önkormányzatának köszönhetően. 

Borítókép: Kökény Mihály, Kis-Fleischman Éva, Dr. László Imre és Kóka János (Forrás: Facebook/ László Imre)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu