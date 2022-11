Határtalanul kell a segítség télen is

Nő a segélykérők száma

A református szeretetszolgálathoz hasonlóan a Katolikus Karitász is úgy véli, hogy a téli krízishelyzetben, a megnövekedő energiaárak, valamint az infláció következtében jóval többen fognak segítséget kérni. Ráadásul olyan családok is kilátástalan helyzetbe kerülhetnek, akiknek korábban nem voltak megélhetési gondjaik. A karitatív szervezet tapasztalatai szerint bár a határ környékén a hozzájuk fordulók száma nyár eleje óta csökken, a budapesti és balatonalmádi integrációs központokban folyamatos a segítségkérő menekültekkel kapcsolatos munka, és emelkedik azoknak a száma is, akik az egyházmegyei karitatív központokhoz fordulnak segítségért.

Jelenleg 970 családdal vagyunk kapcsolatban, számukra élelmiszervásárláshoz, bútorvásárláshoz szükséges utalványt, háromhavi albérleti támogatást, illetve rezsi hozzájárulást biztosítunk. A nyár folyamán – több turnusban – száz gyermek nyaralt a balatonakali táborunkban, augusztus végén és szeptember elején pedig háromszáz ukrajnai menekült gyermekek beiskolázását is támogattuk, akik már magyar oktatási intézményekben kezdik meg a tanévet.

Emellett együttműködésben a Magyar Cserkészszövetséggel a kisebb gyermekeknek délelőtti, a nagyobbaknak iskola utáni ingyenes foglalkozásokat indítunk – sorolta a segélyszervezet.

A Katolikus Karitász a Kárpátalján tartózkodó menekülteket és a helyi magyarságot is folyamatosan adományokkal látja el. Mint írták,

a menekülteket – a helyi karitatív szervezeteken keresztül – a hetente eljuttatott tartós élelmiszerek mellett téli ruhával, takarókkal és generátorok vásárlásával segítik, mivel az ottaniak már most is napi szintű áramkimaradással küzdenek.

A háború kezdete óta továbbá hat szállításra alkalmas járművet, valamint 257 tonna tartós élelmiszert, higiéniás eszközt, plédet, ágyneműt, orvosi eszközöket, műtéti eszközöket, kötszert és matracokat, ötven gyermek számára pedig speciális ágyakat juttattak el, amelyek összértéke több mint 362 millió forint. Ezekkel az adományokkal a nehéz sorsú magyarokat, a belső menekülteket ellátó ingyenkonyhákat és a három területi kórházat támogatták, a Munkácsi Egyházmegyei Karitászon keresztül pedig a szórványmagyarságot segítették. A karitatív szervezet tartós élelmiszerek, kötszer, plédek és téli ruhák formájában már öt adag segélyszállítmányt vitt a frontvonalhoz közel, a keleti régióba is, amennyiben pedig biztonságos lesz a szállítmányok eljuttatása, további adományok szállítását tervezi.

Létbiztonságot teremteni

Az Ökumenikus Segélyszervezet a tél közeledtével szintén nagy erőkkel támogatja a háború érintettjeit. A karitatív szervezet az ország több pontján fűtött, átmeneti szállást nyújtó intézményeket működtet a menekülteknek, amely egyrészt a saját intézményeiben kialakított helyiségeket jelenti, másrészt pedig bérelt szálláshelyeket, ahol élelmiszer- és higiénés csomagokat is kapnak a rászorulók. A segélyszervezet ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít a belső menekültek helyzetére is, így több ukrajnai partnerszervezeten keresztül olyan szálláshelyek téliesítésében vesz részt, ahol az otthonukat a bombatámadások miatt elvesztő belső menekültek élnek.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Ukrajnai Menekülteket Támogató Központja. Forrás: (Ökumenikus Segélyszervezet)

Legutóbb például egy harkivi menekültszállás ablakainak és nyílászáróinak cseréjéről sikerült megállapodni, de a téliesítési program keretén belül történik az óvóhelyek felszerelése elektromos generátorokkal és szénhidrogén-alapú kályhákkal, amelyek áramellátás hiányában is életmentő meleget tudnak biztosítani a fagyos ukrajnai télben.

Az Ökumenikus Segélyszervezet továbbá készpénzes segítségnyújtási projektjén keresztül is segíti a nélkülözőket, ami rugalmas lehetőséget biztosíthat a téli költségek fedezésére. Idehaza nemrég zárult le a készpénzes segítségnyújtási program első szakasza, amelynek keretében – kifejezetten erre a célra fordítható nemzetközi forrásból – közel négyszáz menekült vagy család összesen mintegy 35 millió forint értékben kapott támogatást.

Jelenleg pedig tervezési fázisban van egy új projekt, ahol a menekültek már nem készpénz, hanem utalványok formájában kaphatnak támogatást.

Az ökumenikusok Ukrajnában is többcélú készpénzes segítségnyújtás útján próbálnak létbiztonságot teremteni, lehetővé téve ezáltal a választás szabadságát, hiszen a nélkülözők tudják legjobban, hogy „hol szorít a cipő”. Az MPCA készpénzes segítségnyújtási projekt (Multi-Purpose Cash Assistance Programme) kedvezményezettjei egyszerre három havi támogatást, összesen 6600 hrivnyát kapnak kapnak kézhez – olvasható a segélyszervezet weboldalán.

Érdemes kiemelni a segélyszervezet budapesti Ukrajnai Menekülteket Támogató Központját (UMTK) is, ahol a kézzelfogható támogatások mellett képzésekkel, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, jogi tanácsadással, közösségi programok szervezésével, nem utolsósorban pedig a gyermekek gondozása, beiskolázása és a nyelvtanulás terén is támogatják azokat a menekülteket, akik Magyarországon szeretnének letelepedni.

Az integrációt segítő szolgáltatásokhoz többek között jogász, tolmács, pszichológus és szociális szakemberek nyújtanak segítséget.

