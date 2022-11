Karácsony Gergely Facebook-oldalára bőségesen költi a közpénzt a csődhelyzetről panaszkodó főváros

Mindezek fényében nem meglepő, hogy

Karácsony Gergely már az ukrajnai háború kitörése előtt egy évvel is arról panaszkodott: nem biztos, hogy Budapest a 2021-es esztendő végigéig meg tudja őrizni a működőképességét.

Azt vetítette előre, hogy alapvető szolgáltatások kerülhetnek veszélybe, emellett csődbe mehet a főváros egésze, amiért ugyancsak a kormányt hibáztatta. Lényegi megoldások keresése helyett akkor háromezer zöld kuka leszerelését jelentette be a főváros, amitől mindösszesen negyvenmillió forint megtakarítását remélték. Megjegyzendő: az államkincstár akkori adatai szerint bőven volt pénz a főváros számláján: 2020 végén 122 milliárd forint volt a kasszában. Egyébként

Budapest 2021-ben minden idők legnagyobb működési támogatását kapta a kormánytól, az uniós forrásoknak pedig negyvennégy százaléka jutott a fővárosra.

A rendelkezésre álló bőséges források ellenére Karácsony Gergely már a pandémia elején, 2020 nyarán is a pénzszűkére panaszkodott, és már akkor is arról beszélt, hogy „csak az a kérdés […], melyik évben megy csődbe a fővárosi önkormányzat”.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes is rendszeresen vizionálja Budapest csődjét: 2021-ben tavaly őszre, idén pedig a választások utánra jósolta ezt a szcenáriót. Azt azonban Karácsony Gergely helyettese is elismerte, hogy az iparűzésiadó-bevétel során tetemes plusz folyhat be 2022-ben a tervezett összegekhez képest. Mintegy 14 százalékos, húszmilliárd forintos többletet prognosztizálnak.

Borítókép: Karácsony Gergely nyilatozik a Városházán (Fotó: Havran Zoltán)