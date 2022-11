Kövér László: Ami most zajlik, az Európa gazdaságának szándékolt tönkretétele

– Magyarország gázellátása ebben a pillanatban biztonságban van. Gáztározóink föltöltöttsége jelenleg 1,3 évre fedezi a lakossági igényeket, az ipari fogyasztókat is beleértve az éves szükséglet hatvan-hetven százalékára elegendő – emelte ki a házelnök, aki szerint bár vagy egy évtizede arról győzködik Magyarországot, hogy az oroszok megbízhatatlan partnerek, tények bizonyítják, hogy nem ők használták fegyverként a gázt, hanem fordítva: az Európai Bizottság próbálta meg a szankciókon keresztül azt ellenük visszafordítani.

Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország az első pillanattól kezdve elítélte Oroszország katonai agresszióját Ukrajnával szemben. Úgy fogalmazott: Magyarország alapvető nemzeti érdeke a független, demokratikus, prosperáló, saját polgárainak a szülőföldjükön nemzeti megkülönböztetés nélkül boldogulást biztosító Ukrajna létezése.

– Ami most zajlik, az Európa gazdaságának szándékolt tönkretétele. Noha a szankciós politika kezdetén azt ígérték, azok nem érintik az energiahordozókat, az önmagát önállósító Európai Bizottság újabb és újabb csomagokat készít, és a korlátozásokat előbb az olajra, majd a gázra is kiterjesztette – jelentette ki Kövér László.

Beszélt arról is, hogy a hírek szerint már készül a kilencedik uniós szankciós csomag, amely a nukleáris energiára is ki kívánja terjeszteni a korlátozásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar villamos energia jelentős részét előállító paksi erőmű nem nagyon működhet mással, mint orosz fűtőelemmel.

A nukleáris energiára tervezett szankciók ezért Magyarország számára egyenlőek lennének a katasztrófával nemcsak a lakosság, hanem az ipar szempontjából is – mutatott rá, hangsúlyozva, az ilyen korlátozások ezért csak akkor támogathatók, ha azok alól Magyarország mentességet kap.

Felidézte, hogy az Európai Bizottság azzal indokolta a szankciók bevezetését, hogy azok az oroszoknak fognak ártani. Ezzel szemben az oroszok fél év alatt annyi pénzt szedtek be az energiahordozókból, mint az azt megelőző év egészében. Hozzátette: már a 2014-ben bevezetett szankciók egyik eredménye is az volt, hogy rákényszerítette az oroszokat az önellátásra, s így a korábban behozatalra szoruló ország lett a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre.