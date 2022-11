Rátámadt egy amerikai férfira, garázdaság miatt ítélték el a gyurcsányista alpolgármestert

Pár hónapja azt is bemutattuk, hogy az I. kerületi alpolgármester hogyan ügyeskedett a vagyonát illetően: kiváló példát mutat erre annak az ingatlannak a tulajdoni lapja, ahova ő is és Pető Dóra is be van jelentkezve a cégadatbázis szerint. A Donáti utca 7/b szám alatti ház 8/24-ed tulajdoni hányadát (vagyis lényegében harmadát) 2003-ban szerezte meg Csobánczy Gábor, majd 2010-ben eladta az általa alapított és vezetett Gold Flame Zrt.-nek. 2015-ben aztán ismét a saját nevére vette az ingatlanban meglévő érdekeltségét. 2018-ban budavári házban meglévő részesedése a Defactoring Zrt.-hez került, ami egy problémássá vált vállalati és lakossági hitelek rendezésére szakosodott cég. A tulajdonrész ezután a Bergman Property Kft.-nél landolt, még ugyanebben az évben. Az adásvétel után nem sokkal a Bergmann átalakult, az új neve Donáti Property Kft. lett. A cég új ügyvezetője Egyed Tibor, az új tulajdonos pedig a Gold and Partners Kft. lett. Ennek a cégnek a tulajdonosa pedig - micsoda meglepetés - a Csobánczy Gáborhoz korábban köthető cég, a P.S. Capital Group.

Érdemes kiemelni: minderre azért is szükség lehetett, mert végignézve a DK-s alpolgármester céges érdekeltségeit, rengeteg végrehajtást lehet találni. Számos cége sok száz milliós tartozásokat halmozott fel és egyes esetekben nehéz visszakövetni, hogy végül sikerült-e ezt rendezni.

Többek között akár erre is szolgálhat a cégekben elrejtett vagyon, az pedig már csak hab a tortán, hogy Csobánczy 2016 márciusa és 2020 májusa között egy magyar származású szcientológus házaspár mellé társult be egy adóelkerülést is segítő, fentebb már említett dubaji cégbe. Csobánczy képe az említett időszakban megtalálható volt az Al Manal Beacon LLC. nevű cég Dubaicompanyexpert.com internetes címen elérhető honlapján. A Demokratikus Koalíció politikusának portréja 2020 májusában, azaz alpolgármesteri kinevezése után hét hónappal tűnt csak el a honlapról. A dubaji cég kapcsán kiderült: egy ott bejegyzett gazdasági társaság alkalmas tranzakciók és vagyonelemek elrejtésére…