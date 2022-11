Úton Abszurdisztán felé

Azok tehát, akik a fehér patriarchátust folyton-folyvást elítélik, s mindenért az öreg, fehér férfit teszik felelőssé, az iszlám patriarchátusban tagadják a rendszerszintű elnyomást, és a bevándorlótársadalom valósága – a 2015-ös kölni szilveszter – felett is szemet hunynak.

Társadalmi ragály

Birgit Kelle továbbá rámutat, hogy a nők mellett ugyanakkor gyermekek is a genderlobbi áldozataivá válnak. Ennek eredményeként világszerte robbanásszerűen emelkedik az olyan gyermekek száma, akik transzneműnek képzelik magukat, s a nemük megváltoztatására vágynak. Ez jelenség döntő többségében a pubertás kor körül jelentkezik, amikor a tinédzserek, főleg a lányok nincsenek összhangban a testükkel. Mint kiderült, 2018-ban a Brown University of Public Health Viselkedés- és Társadalomtudományi Intézete közzétett egy kutatást a fiatalok csoportokban fellépő hirtelen vágyáról, amelyet Lisa Littmann kutatóvezető egyfajta „társadalmi ragálynak nevezett”, amit felgyorsít a társadalmi csoportnyomás, a közösségi médiumok, valamint a vonatkozó weboldalak megnövekedett használata. Sőt közölte az is, hogy az érintett fiatalok 62,5 százalékánál már a „transz” öndiagnózis előtt egy vagy több pszichiátriai zavart diagnosztizáltak.