Gyopáros Alpár: A falusi csok jövőre is segíti a családok vidéki otthonteremtését

A falusi csok 2024. december 31-ig biztosan tovább segíti a családok vidéki otthonteremtését, ahogy a legfeljebb ötmillió forintos áfa-visszaigénylés lehetősége is tovább él

– jelentette be a jó hírt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán, hozzátéve, módosult az érintett települések köre is, már igénybe vehető a falusi csok Berente, Dömös, Jászkisér, Kerekharaszt, Komádi, Köröm, Kunmadaras, Mezőhegyes, Mezőladány, Söréd és Tornyospálca településeken is.

A kormánybiztos arról is beszélt a videóüzenetében, hogy a kormány a nehéz gazdasági helyzet és a háború okozta kihívások ellenére sem hagyja magára a családokat és a kistelepüléseket. Elmondta: három év alatt rendkívül örömteli eredményeket hozott a Magyar falu program otthonteremtési alprogramjaként a falusi csok. Ezért, hangsúlyozta,

igénylésének lehetősége 2024. december 30-ig továbbra is nyitva áll mindazok számára, akik falun képzelik el családjuk jövőjét.

Gyopáros Alpár kiemelte: 2600 településen érhető el a jövőben is a meglévő ingatlanra vonatkozó felújítási és bővítési lehetőség, valamint továbbra is igényelhető az ingatlanvásárlást és a vásárolt ingatlan korszerűsítését segítő konstrukció.

A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy az állami segítség már egy gyermekkel is számottevő, három gyerekkel pedig akár tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást jelent, amelyhez az eddigi kamattámogatott hitel szintén elérhető a jövőben is. Kitért arra is:

továbbra is igényelhető az áfa-visszatérítés lehetősége, amely akár ötmillió forinttal is segítheti a családokat. Mint mondta: az áfa-visszaigénylés független a gyermekvállalástól, azaz minden falusi csokos településen házfelújításon gondolkozó családnak segítséget jelent.

Gyopáros Alpár elmondta: a falusi csokon keresztül eddig több mint 36 ezer család vidéki otthonteremtéséhez járult hozzá a kormány, csaknem kétszázmilliárd forint értékben.

Határozott szándék, hogy azon 1200 település jelenlegi köre, ahol az elmúlt három év alatt megállt a népességcsökkenés, tovább bővüljön

– mutatott rá a kormány intézkedéseinek céljára.