Kitől függetlenek Brüsszel „független tényellenőrei”?

Ahogy arról a V4NA beszámolt, az Európai Bizottság korábban gyanús körülmények között ítélt oda néhány millió euró támogatást különböző tényellenőrző csapatok felállítására, egy-egy ilyen egységnek akár több százezer euró juthatott. Az egyik ilyen együttműködést az Agence France-Presse, vagyis az AFP hírügynökség vezeti, amely Magyarországon a 444.hu blog kiadójával, a Magyar Jeti Zrt.-vel kötött stratégiai együttműködést. Ennek eredménye lett a Lakmusz nevű mikroblog, amit az anyagcég munkatársai töltenek meg tartalommal.

Elég csak rápillantani, máris kiderül, hogy a Lakmusz „tényellenőrei” egytől egyig a balliberális sajtó munkatársai, a tanácsadói testület tagjai pedig ezer szállal kötődnek az amerikai oligarcha, Soros György hálózatához.

Ráadásul kiderült, hogy az európai adófizetők pénzéből fizetett „tényellenőrök” hamis színben tüntettek fel lapokat.

Ezért a V4NA kérdésekkel fordult az Európai Bizottsághoz, hogy megtudja, pontosan milyen kritériumoknak és feltételrendszernek kell megfelelnie egy-egy tényellenőrző csapatnak a European Digital Media Observatory (EDMO) projektben való részvételhez és a busás uniós támogatás megszerzéséhez.

Az Európai Bizottság a V4NA-nak küldött válaszában felhívta rá a figyelmet, hogy az eddig támogatott nyolc csapat mellett jövőre újabb hat egység jön létre. Ezt Vera Jourová, az értékekért és átláthatóságért felelős biztos és Thierry Brenton belső piacért felelős biztos jelentette be.

A független szakértőkből álló testület által kiválasztott hat új csoport a Digitális Európa program keretében összesen mintegy nyolcmillió euró uniós finanszírozásban részesül, és immár az Európai Unió összes országában működnek majd „tényellenőrző” csapatok.

Az EB válaszából az is kiderült: ahhoz, hogy a tényellenőrök az EDMO közösségének és az EDMO által koordinált tevékenységeknek részesei lehessenek, a központoknak teljesíteniük kell bizonyos különleges követelményeket. Ilyen az összeférhetetlenségi követelmény is, például hogy a központok ne legyenek pártok vagy mozgalmak befolyása vagy ellenőrzése alatt.

Amerikai szervezetek, pártok a háttérben

Ezen kritériumok alapján azonban a felálló tényellenőrző konzorciumok szinte mindegyikével kapcsolatban felmerülnek kérdések.

Ha rápillantunk a jövőre felálló csapatok összetételére, kiderül hogy a tagok ezer szállal kötődnek különböző globalista, balliberális körökhöz, az Egyesült Államokhoz vagy a USA Demokrata Pártjához.

A V4NA ezért levélben fordult az Agence France-Presse (AFP) francia hírügynökséghez is, amelyet az Európai Bizottság kiválasztott, hogy a csoportok munkájában vegyen részt.

Azt kérdezte a lap az AFP-től, hogy mi alapján választották ki az egyes csoportok tagjait. Arra is kíváncsiak voltak, nem tartják-e visszásnak, hogy a kiválasztott szervezetek között olyanok is vannak, amelyek legnagyobb finanszírozói ezer szálon kötődnek globalista, amerikai érdekkörökhöz, sőt a Demokrata Párthoz. Arról is kérdezték az AFP-t, hogyan tudja garantálni ezen csapatok hiteles munkáját ilyen háttérrel.

Emellett kikérték azokat a szerződéseket, amelyeket az AFP kötött a különböző csapatokkal, mivel azokat közpénzekből finanszírozzák.

Ahogy arról korábban beszámolt a V4NA, a magyar Lakmusz nevű mikrobloggal is az AFP kötött szerződést, a Lakmusz kiadója és a csapatban dolgozó újságírók függetlensége azonban erősen megkérdőjelezhető. Erről korábban részletesen beszámolt a lap.

(Forrás: V4NA)

Ahogy azt megírták, a Lakmusz munkatársainak nagy része a 444.hu-tól érkezett.

Képzeljük el azt a pillanatot, amikor az iroda egyik sarkában a 444.hu munkatársa ír egy égbekiáltó hazugságot, és az iroda másik sarkában a Lakmusz munkatársa megírja egy cikkben, hogy az iroda túlsarkán egy hazug ember ül… Mert az igazi függetlenség ez lenne.

De nem csak a Magyarországon működő „tényellenőr” csapatnál talált a V4NA visszás dolgokat.

Németországban és Ausztriában novemberben indult el a GADMO nevű tényellenőrző csoport, melynek egyik tagja a Correctiv, ami egy német nonprofit oknyomozó újságírói hálózat.

A Correctiv tavalyi beszámolójából kiderült, hogy az öt legnagyobb finanszírozója között megtalálható az amerikai oligarcha, a Demokrata Párt egyik legnagyobb mecénásának számító Soros György alapítványa. Az Open Society Foundations több mint 70 ezer euróval támogatta a szervezetet.

Emellett a legnagyobb egyéni támogatást, több mint 414 ezer eurót a Luminate – Omidyar Network Foundation juttatott a szervezetnek.

Az eBay alapítója és elnöke, Pierre Omidyar és felesége által alapított „The Omidyar Group” honlapján magáról azt írja, hogy „vállalatok, szervezetek és kezdeményezések sokszínű gyűjteménye, amelyek mindegyikét saját megközelítés vezérli, de mindegyiket a társadalmi hatás katalizálásának közös vágya köti össze”. Mint írják, „megközelítésünk alapja az Omidyarok azon meggyőződése, hogy mindannyian egy globális közösség részei vagyunk, és hogy egyéni döntéseink hatása messze túlmutat saját életünkön”.

Az Omidyar csoport tagja a 2014-ben létrejött Democracy Fund nevű, elsősorban demokrata politikusokat és szervezeteket támogató érdekérvényesítő csoport, mely több millió dollárral támogatott már baloldali médiumokat, aktivistákat, az Egyesült Államok Demokrata Pártjának jelöltjeit és a Donald Trump újraválasztása elleni kampányt.

Horvátországban és Szlovéniában decemberben indult el az ADMO nevű tényellenőrző projekt. A csapat tagja a Gong nevű horvát NGO is, melynek szintén érdekes háttere van.

A szervezet 2021-es beszámolójából kiderül, hogy EU-s forrásokon kívül bőven kap támogatást az Egyesült Államokból is.

A Gong egyrészt támogatásainak 8 százalékát a Soros-féle Open Society Foundationstől kapja. De feltűnő egy másik, a National Endowment for Democracy (NED) szervezettől érkező támogatás is.

A NED egy egyesült államokbeli szervezet, amelyet 1983-ban alapítottak a demokrácia más országokban való előmozdítására, politikai és gazdasági intézmények, például politikai csoportok, szakszervezetek, szabad piacok és üzleti csoportok támogatásával, és szorosan együttműködik az Egyesült Államok kongresszusával.

A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön

– így írta le a szervezetet egy magyar nemzetbiztonsági dokumentum nemrég.

Hasonló támogatói körrel rendelkezik az Ostro nevű szervezet is, amely egy oknyomozói újságírói hálózat Szlovéniában.

A szervezet honlapján maga tünteti fel, hogy csak 2021-ben és 2022-ben összesen mintegy kétszázezer dollár támogatást kapott a Nyílt Társadalom Alapítványoktól, a NED-től és a Rockefeller alapítványtól.

Már csak ebből a néhány példából is jól látható tehát, hogy ezek a szervezetek is jelentős pénzekhez jutottak az Egyesült Államokból.

A sorozat korábbi részei:

1. rész: Hamis állításokat tettek a „tényellenőrök” a V4NA cikkével kapcsolatban

2. rész: Az Európai Bizottság a Soros György által pénzelt szerkesztőségeket adómilliókkal támogatja

3. rész: Milyen pénzügyi hatalom áll a Lakmusz mögött?

A cikksorozat folytatódik...