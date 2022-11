Milyen pénzügyi hatalom áll a Lakmusz mögött?

A Lakmusz portál finanszírozása a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt.-n keresztül történik. Ezt ő maguk árulják el, hiszen az impresszumban ezt a céget tünteti fel kiadóként.

De erre utal a Magyar Jeti 2021-es évre vonatkozó beszámolója is, amelynek Kiegészítő mellékletében így írnak: „lakmusz.hu tényellenőrző site létrehozása és müködtetésére” oldották fel az EU Commission under the 2020 Work Program on the financing of Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “communications Networks, Content and Technology” program során kapott támogatást”. A fenti Európai Bizottságtól származó támogatás részleteiről, ellentmondásosságáról sorozatunk korábbi részében már beszámoltunk.

Soros György amerikai oligarcha médiabirodalmának részét képező és 39 országban jelen lévő Media Development Investment Fund, amely szervezetet hatalmas összegekkel támogatja Soros alapítványa. De ezzel egyidejűleg nem csak a tulajdonosi körben, hanem a vezérkarban is megjelentek Soros közvetlen beosztottjai: Valér Kot és Marie Nemcova személyében.

Marie Nemcova az egész cseh Soros-kirendeltség, az az Open Society Fund Prague programigazgatója volt korábban, jelenleg pedig az Európában terjeszkedő, szintén a spekulánshoz köthető médiaalapítvány, a Media Development Investment Fund programigazgatója.

De a Magyar Jetiben ülő másik igazgatósági tag, Valer Kot ugyancsak kipróbált megbízható tisztviselője a spekulánsnak. Ő vezeti a fentebb már említett médiafejlesztési alap internetes tanácsadó részlegét. De nem csak a 444-ben, hanem egy másik magyar lapban, a Magyar Narancsban is tulajdonos a Nemcova vezette Media Development Investment Fund (MDIF)

A Soros-emberekkel megérkezett az oligarcha pénze is

A Lakmusz mögött is álló Magyar Jeti történetéről érdemes azt megjegyezni, hogy 2014-től, vagyis attól az évtől, hogy a Soros-birodalom lábat vetett a cégben, megjelentek a horribilis nagy külföldi támogatások. Hiszen már 2014-ben a „Civil újságírás” című projektje 49.500 dolláros támogatást kapott az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) magyarországi programjának részeként.

De 2019-ben a Soros Alapítvány partnerszervezetének számító, svájci székhelyű OAK Foundation pályázatán is nyertek támogatást Uj Péterék.

De majdnem minden évben megjelent a Magyar Jeti mögött, a Google támogatása is, 2017 és 2019 között háromszor kaptak díjazást a Google Digital News Initiative Innovations pályázatán, amely támogatás a 2021-es évben is folytatódott.

A tavalyi beszámolójukból is kiderült, hogy a feloldott támogatás összesen 114.357.000 forint (több mint 280 ezer euró) volt, amely három részből tevődött össze: egyrészt a fentebb már említett Google pályázatból, a Digital News Initiative Innovation Fundingból, másrészt a Network of European Foundations támogatásából, és harmadrészt a cikksorozatunk előző részeiben részletesen kifejtett Európai Bizottság 2020 Work Program on the financing of Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “communications Networks, Content and Technology projektjéből tevődött össze.

A Google Digital News Initiative Innovation Funding támogatásáról annyit érdemes megjegyezni, hogy Google globális cégóriás ezen alapon keresztül 150 millió eurót osztott szét 662 digitális projekt között. Négy fő célkitűzést jelöltek ki a legutóbbi támogatási időszakban: a digitális bevételek növelése, a helyi történetek mesélése, a félretájékoztatás elleni küzdelem, új technológiák felfedezése. A magyar projektek között természetesen jelentős részben baloldali kiadók jelennek meg.

az Átlátszó,

a CEU kiadványa,

a Független Újságírók Alapítványa,

a HVG Kiadó Zrt,

a K-Monitor,

a Mérték Médiaelemző Műhely, Transparency International,

A Népszavát kiadó, XXI. század Média Kft, vagyis szinte a teljes Soros-hálózat, a két jobboldali médiacég mellett.

