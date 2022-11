Hamis állításokat tettek a „tényellenőrök” a V4NA cikkével kapcsolatban

A V4NA nemzetközi hírügynökség levélben fordult a támogatást kiosztó Európai Bizottsághoz, hogy megtudja, ki ellenőrzi a tényellenőröket, egyáltalán mit neveznek "függetlennek".

Ahogy arról cikksorozata első részében beszámolt a V4NA, az Európai Bizottság korábban gyanús körülmények között ítélt oda néhány millió euró támogatást különböző tényellenőrző csapatok felállítására, egy-egy ilyen csapatnak akár több százezer euró juthatott, az azonban tisztázatlan és bizonytalan, hogy pontosan milyen kritériumrendszer szerint.

Az egyik ilyen együttműködést az Agence France-Presse, vagyis az AFP hírügynökség vezeti, amely Magyarországon a 444.hu internetes hírportál kiadójával, a Magyar Jeti Zrt.-vel kötött stratégiai együttműködést. Ennek eredménye lett a Lakmusz nevű mikroblog létrehozása.

Elég csak rápillantani, az máris kiderül, hogy a Lakmusz “tényellenőrei” egytől egyig a balliberális sajtó munkatársai, a tanácsadói testület tagjai pedig ezer szállal kötődnek az amerikai oligarcha, Soros György hálózatához – olvasható a V4NA nemzetközi hírügynökség cikkében.

Ráadásul kiderült, hogy az európai adófizetők pénzéből fizetett „tényellenőrök” hamis állításokat tettek.

A Magyar Nemzet hívta fel a V4NA figyelmét arra, hogy a Lakmusz egy cikkében hamis állításokat tett a hírügynökségről. Azt állították, hogy „bizonyítékként” mutattak be egy videót arra vonatkozóan, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az Ukrajnának szánt fegyverek a fekete piacon kötnek ki.

Fotó: V4NA

Erről azonban szó sincs, a cikkben külön felhívták a figyelmet arra, hogy nem bizonyított, hogy az interneten terjedő videót a fegyverekről mikor és hol vették fel. Jelezték azt is, hogy cikküket a részben a szerb televízió híradója alapján írták. Ezzel együtt is a V4NA leírta, hogy vannak fenntartásaik a videóval kapcsolatban.

Fotó: V4NA

Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy ha az állítólag független tényellenőrök, ha egyszer már tettek hamis állításokat, akkor máskor is megteszik-e ezt. Vagy már meg is tették talán több esetben is?

A V4NA kérdésekkel fordult az Európai Bizottsághoz, ahonnan a francia AFP-n keresztül a Lakmusz jelentős támogatást kapott. Arról érdeklődtek, hogy

ki ellenőrzi azokat a „tényellenőröket”, akiket az európai adófizetők pénzéből finanszíroznak.

Azt is megkérdezték, hogy milyen következményei vannak annak, ha kiderül, hogy a tényellenőrök tényeket hamis színben tüntetnek fel, hiszen legalább egy esetben ez már megtörtént.