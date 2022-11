Lakmusz-veszély

Szóval nincs bizonyíték. Honnan is lenne? A NATO és az Európai Unió már hónapokkal ezelőtt riasztást adott ki az ukrajnai fegyvercsempészet miatt, az Interpol és az Europol is fölhívta a figyelmet az illegális fegyverkereskedelem veszélyére, sőt az Egyesült Államok külügyminisztériuma is vizsgálódik.

Ám mindezt nem azért teszik, mert bármilyen bizonyítékuk, komolyan vehető információmorzsájuk lenne, dehogy! Csupán azért vizsgálódnak és figyelmeztetnek, mert ez a hobbijuk.

A fél nyugati világ keresi-kutatja az Ukrajnában szőrén-szálán eltűnt fegyvereket, rakétákat, mozsárágyúkat, tudniillik olyan hülyék, hogy azt képzelik, eltűntek.

Holott elég lett volna megkérdezniük a Lakmuszt meg Diószegi-Horváth Nórát, van-e bizonyíték a hadianyag fölszívódására, s akkor nem nyomoztak volna hiába.

Már csak azt nem érti az ember, hogy ha nincs semmilyen bizonyíték, akkor az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) meg az ukrán rendőrség miért indított a háború kitörése óta rakatnyi büntetőeljárást illegális fegyverkereskedők ellen.

Az egyik esetben például golyóálló mellények vásárlása helyett mintegy hétmillió eurónyi hrivnyát sikkasztottak el állami cégvezetők, politikusok és tisztségviselők egy jótékonysági szervezet segítségével. Vagy: nemrég őrizetbe vettek egy férfit a huszti járásban, aki épp automata fegyverekhez való lőszereket árult. Szintén a DBR hivatalos híre, hogy a kijevi önkéntes területvédelmi egység egyik századparancsnoka illegálisan értékesített lőfegyvereket és robbanószerkezeteket.

És a többi. Ám természetesen nincs bizonyíték semmire. S hogy mindez fake news, arról a Lakmusz – gondolom – hamarosan értesíti majd az ukrán nyomozókat is.