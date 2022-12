Kubatov Gábor: A külvárosból származó főpolgármesterre van szüksége Budapestnek

Mindig is ő volt a főnök, most is ő irányít. Nem tudnak megújulni, nincs innováció, és az látható, hogy se tehetségük, se igényük, se erejük nincs, hogy ezen változtassanak. Egészen elképesztő például, hogy a Momentum, egy fiatalokból álló párt beáll Gyurcsány ifjúsági tagozatának, a Jobbik pedig radikális jobboldali pártból Gyurcsány csatlósává vált, akik saját magukat szalámizták le.