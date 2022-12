Mozgalmas évet zárt az Országgyűlés

Az Országgyűlés munkája számokban Idén összesen 141 törvényjavaslat került az Országgyűlés elé, ezek közül 82-t fogadott el a Ház, a 135 benyújtott határozati javaslatból pedig 29-re mondtak igent a honatyák – derül ki a parlament honlapján közzétett összesítésből. Eszerint 204 azonnali kérdést nyújtottak be a képviselők, ezek közül 136 hangzott el, az 1442 írásbeli kérdésből pedig 1289-re érkezett válasz. Az Országgyűlés idén összesen 45 ülésnapot tartott, a plenáris ülésekre 342 órát, a bizottsági ülésekre pedig 224 órát fordítottak. Napirend előtt 287, napirend után pedig 160 alkalommal emelkedtek szólásra a képviselők, akik összesen 680-szor szavaztak. Ami az idei legeket illeti: a leghosszabb ülésnap nem kevesebb, mint 27 órán keresztül, a leghosszabb bizottsági ülés pedig 5 óra 34 percig tartott. Egy törvény vitájához összesen 177 hozzászólás érkezett, míg egy másik törvény meghozatalához pedig összesen 36-szor kellett szavazni. Az országgyűlési képviselők átlagéletkora 52–53 év között mozog, négyen ugyanakkor még nem töltötték be a harmincat, egy honatya pedig már elmúlt nyolcvan is.