Több mint kétezer rászoruló kap adományokat karácsonyra

Az Emberi Méltóság Tanácsa ajándékokkal próbál segíteni azokon, akik – elsősorban Kárpátalján és Erdélyben – nehéz helyzetbe kerültek

– jelentette ki a Magyar Nemzetnek az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke. Idősebb Lomnici Zoltán kifejtette: a több mint kétezer ajándékokat több ütemben juttatják el a rászorulóknak. Böjte Csaba testvér, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója Erdélybe viszi az adományokat, míg Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök, a Hajdúdorogi főegyházmegye érsek-metropolitája Kárpátaljára juttatja el a segítséget. Több száz ajándékot hétfőn délben idősebb Lomnici Zoltán és Szunai Miklós, az Emberi Méltóság Tanácsa főtitkára adta át, a következő hetekben pedig újabb és újabb szállítmányok indulnak majd a rászorulóknak.

A volt főbíró kiemelte: az ajándékokat azért is viszik több ütemben a rászorulóknak, mert nagyobb méretű csomagokról van szó. A nehéz sorsú emberek használati tárgyakat – például táskákat, könyveket vagy írószereket – kapnak. Olyan ajándékokról van szó, amelyeket bárki nyugodtan betehet a karácsonyfa alá.

– Az adományozásnak hagyománya van az Emberi Méltóság Tanácsánál, de most az orosz–ukrán háború miatt ez különösen fontos. Mivel egész Európát gazdasági nehézségek sújtják, és ezek az egyes államok teherbíró képességét is próbára teszik, fontos, hogy visszatérjünk ahhoz a szemlélethez, ami a második világháború előtt volt jellemző. Az önkéntesség, az önkéntes adományozás működő gyakorlat volt annak idején Magyarországon, és nemcsak a gazdagoknál, hanem a szegényebbeknél is – mutatott rá.

Idősebb Lomnici Zoltán kifejtette: amikor tizenkét év ezelőtt az Emberi Méltóság Tanácsa megalakult, mások mellett Jókai Anna író- és költőnőt is megkereste, hogy támogassa a kezdeményezést.

Annak idején Jókai Anna azt mondta, hogy az ügyünk mellé áll, de csak akkor, ha nem leszünk megélhetési hazafiak. Azt kérte, soha ne fogadjunk el segítséget a mindenkori államtól, hanem abból gazdálkodjunk, amink van, és amit mi elő tudunk teremteni. Ennek szellemében az alapszabályunk rögzíti, hogy sem állami támogatást, sem más adományt nem kérünk, és nem fogadunk el. Ezt azóta is tartjuk

– mondta az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke. Hozzátette: a meglevő forrásaikból látják el a jogvédő szolgálatukat is, így segítették a felvidéki jogfosztott Tamás Ilonka nénit, képviselték Beke Istvánt és Szőcs Zoltán, a terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi fiatalokat, és így harcolnak az erdélyi egyházi ingatlanok visszaszerzéséért is.

Borítókép: Idősebb Lomnici Zoltán (a kép bal oldalán) és Szunai Miklós (a kép jobb oldalán) több száz adományt indítottak útnak (Fotó: Emberi Méltóság Tanácsa)