Az eltűnt csecsemő nem testvére a brit házaspár gyerekének

Mint arról beszámoltunk, a gyermek eltűnését még tavaly karácsony előtt jelentették be, az eljárást a Dabasi Rendőrkapitányság folytatja. Az ügyben egyelőre nem indult büntetőeljárás, a gyermeket átadó gyámmal és a külföldi házaspárral szemben sem tettek feljelentést. Értesülésünk szerint a gyámhivatal több eljárási hibát követhetett el az örökbeadáshoz szükséges határozat meghozatalakor: a gyermek átadásához szükséges hivatalos eljárás valójában még nem zárult le, és a gyermekéről lemondó édesanya is rosszul töltötte ki a lemondó nyilatkozatot, emiatt azonban a dokumentum érvénytelenné vált, vagyis a külföldi pár szabályellenesen vette magához a kislányt.

Úgy tudjuk, a jelenleg Angliában élő külföldi házaspárnak Kitti már a második örökbefogadott gyermeke lett volna, a két gyermek ugyanakkor nem vér szerinti testvére egymásnak.

Testvérek esetében ugyanis cél, hogy azonos családba kerüljenek, így előnyt élvezhetnek azok az örökbefogadók, akik egy testvérpár egyik tagját korábban már magukhoz vették. Az, hogy a brit–afgán házaspár így miként kerülhetett az örökbefogadók listájának elejére, a lapunk által megkérdezett szakember azzal magyarázta:

– Általánosságban elmondható,: olyan nincs, hogy „előzés”, számtalan tényező befolyásolja azt, hogy a jelentkezési sorrend végül hogyan alakul. A legtöbben három év alatti gyermekre vágynak, de van, aki elfogad tízéves gyermeket vagy Down-szindrómás babát. Ha valaki ezredikként jelentkezik, és elfogad egy sérült babát, és előtte senki sem szerette volna ezt a kicsit befogadni, nyilván így az első helyre kerülhet – sorolta, majd kiemelte:

– Ugyanakkor fontos tudni azt is, hogy ez is csak általánosságban mondható el, mert minden egyes gyermekhez a hozzá legmegfelelőbb szülőket keresik a szakemberek, hogy melyik pár illik a legjobban kicsihez. A gyermek egészségügyi háttere mellett az élettörténetét is mindig figyelembe veszik a döntéshozatalkor.

Az egykor a gyermekvédelemben dolgozó tanácsadó arról is beszélt, alkalmassági határozat szükséges ahhoz is, hogy egy családhoz a már korábban örökbefogadott gyermek vér szerinti testvérét is magukhoz vehessék. Ezekben az esetekben is komplex módon kell eljárni: előfordulhat, hogy a család már nem várakozik vagy nem olyan egészségügyi állapotú gyermekre várnak. Ezekben a helyzetekben nem fogják a szülőpárt megkeresni, akkor sem, ha testvérekről van szó. – A gyermek örökbefogadásának menetéről a szabályos protokoll szerint soha nem egy ember, mindig egy szakmai csapat dönt, szoros együttműködésben, és pszichológusok, tanácsadók és a gyermek képviselői is részt kell hogy vegyenek a folyamatban – összegezte a szakember.