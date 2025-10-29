Uszítás a platón, vérontás a színpadon: Magyar Péter felbukkanása elhozta az agressziót

Riporterek gyűrűjében, mikrofonok és kamerák kereszttüzében nyilatkozott az egyre durvább közbeszédről Szentkirályi Alexandra, aki az általa elmondottakat közösségi oldalán közzé is tette.

Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felidézte, hogy a közelmúltban egy színházi előadásban agyonverték Schmidt Mária karakterét, méghozzá egy olyan színházi társulat rendezésében, amelyet a Tisza Párthoz kötődő Nagy Ervin színművész javaslatára támogat a fővárosi önkormányzat.

Pintér Béla rendező nem bízott sok mindent a közönsége fantáziájára, páros lábbal szállt bele a nemzeti oldalba. A Kabuki nevezetű darabban Schmidt Mária alakját mutatják be torzítva, majd egy ládába zárják és agyonverik.

Az ügyre utalva Szentkirályi Alexandra azt mondta, hogy

lépésről lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat.

Uszítás a platóról, a miniszterelnök fejbe lövése a színpadon, a „humor” és politikusok fizikai agressziója újságírókkal szemben, vagy a közmédia munkatársának akasztással fenyegetése – sorolta.

Most pedig Schmidt Mária karakterének agyonverése a színpadon.

A fideszes politikus szerint Magyar Péter felbukkanása óta egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon. Mint mondta, az Átrium „produkciója” egyszerűen nem fér bele a „művészi megjelenítés” kategóriájába, hiszen Schmidt Mária egy elismert tudós, egy képzett politikai gondolkodó, egy közép-európai szinten is jelentős múzeum igazgatója, egy önálló nő, akit Pintér Béla és társulata sokszorosan meg akart alázni.