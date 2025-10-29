Schmidt Máriaszínházagyonverésagresszió

Uszítás a platón, vérontás a színpadon: Magyar Péter felbukkanása elhozta az agressziót

Schmidt Mária elismert tudós, képzett politikai gondolkodó, egy közép-európai szinten is jelentős múzeum igazgatója, egy önálló nő, akit Pintér Béla és társulata sokszorosan meg akart alázni – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 21:28
Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész Forrás: mandiner
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Riporterek gyűrűjében, mikrofonok és kamerák kereszttüzében nyilatkozott az egyre durvább közbeszédről Szentkirályi Alexandra, aki az általa elmondottakat közösségi oldalán közzé is tette.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője
Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felidézte, hogy a közelmúltban egy színházi előadásban agyonverték Schmidt Mária karakterét, méghozzá egy olyan színházi társulat rendezésében, amelyet a Tisza Párthoz kötődő Nagy Ervin színművész javaslatára támogat a fővárosi önkormányzat.

Pintér Béla rendező nem bízott sok mindent a közönsége fantáziájára, páros lábbal szállt bele a nemzeti oldalba. A Kabuki nevezetű darabban Schmidt Mária alakját mutatják be torzítva, majd egy ládába zárják és agyonverik.

Az ügyre utalva Szentkirályi Alexandra azt mondta, hogy

lépésről lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat.

Uszítás a platóról, a miniszterelnök fejbe lövése a színpadon, a „humor” és politikusok fizikai agressziója újságírókkal szemben, vagy a közmédia munkatársának akasztással fenyegetése – sorolta.

Most pedig Schmidt Mária karakterének agyonverése a színpadon.

A fideszes politikus szerint Magyar Péter felbukkanása óta egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon. Mint mondta, az Átrium „produkciója” egyszerűen nem fér bele a „művészi megjelenítés” kategóriájába, hiszen Schmidt Mária egy elismert tudós, egy képzett politikai gondolkodó, egy közép-európai szinten is jelentős múzeum igazgatója, egy önálló nő, akit Pintér Béla és társulata sokszorosan meg akart alázni.

Borítókép: A Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész (Fotó: Mandiner)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu