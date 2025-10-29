Magyar Péter „elfelejtette”, hogyan próbálta lejáratni Orbán Viktort a mesterséges intelligenciával + videó

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is használt már mesterséges intelligenciát (MI), amellyel egy videóban Orbán Viktor miniszterelnök szájába adott olyan szavakat, amelyek soha nem hangzottak el. Az inkriminált videót a pártvezér közel egy éve publikálta:

Az, hogy Magyar Péter közölt már oly módon készített videót, amit most kifogásol, annál is inkább figyelemre méltó, mivel éppen a pártvezér jelentette ma fel Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját az ő MI-vel készült videója miatt. A politikai igazgató felvételén az MI felhasználásával Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amelyek már korábban napvilágot láttak, nemegyszer éppen a párt befolyásos emberei beszéltek róla nyílt fórumokon. Ráadásul Orbán Balázs videójában az is szerepel, hogy ki mondta a nyugdíjasok kivéreztetéséről szóló mondatokat.

Az ebben a videóban elhangzó, a nyugdíjasok tiszások általi büntetéséről szóló szövegeket minden esetben az ellenzéki párt, vagy a holdudvarához sorolható, magukat szakértőnek nevező figurák mondják. Simonovits András, a Tisza nyugdíjszakértője például az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem „kérték” tőle.

Surányi György volt baloldali-liberális jegybankelnök a Partizánban arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra:

Bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?

– kérdezte.

Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

Az internetre feltöltött videó leírása alapján a Dr. Erőss Pál Szob és környéke Tisza-sziget szervezésében Kéri László politológus és Petschnig Mária Zita közgazdász elemezte a 2025-re várható politikai és gazdasági fejleményeket.