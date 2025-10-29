Jól gondolja meg, mit visz magával, ha ezekbe az országokba utazik

Szaúd-Arábiában 330 embert végeztek ki tavaly, ami az elmúlt évtizedek legmagasabb számát jelenti, annak ellenére, hogy a vezető, Mohammed bin Salman 2022-ben kijelentette: az új, nyitott királyság víziója szerint a halálbüntetés alkalmazását nem részesítik előnyben, kivéve az emberölési ügyeket – ismertette a Drogkutató Intézet (DKI). Ugyanakkor 2024-ben több mint 150 embert végeztek ki nem halálos bűncselekmények miatt a kimutatások szerint, amit jogvédő szervezetek a nemzetközi joggal ellentétesnek tartanak. Ezek a statisztikák nem csak a drogkereskedelemre, -birtoklásra vagy -fogyasztásra vonatkoznak, ugyanakkor megfelelően szemléltetik az iszlám jog brutalitását, európai szemmel tekintve.

A halálbüntetés alkalmazása kábítószerrel kapcsolatos ügyekben 2024-ben „válságszintet” ért el. Világszerte legalább 615 embert végeztek ki ilyen vádak alapján, ebből 607-et Iránban (legalább 485) és Szaúd-Arábiában (122). Ez 32 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest, így a tavalyi volt „a leghalálosabb év” 2015 óta.

A kábítószerrel kapcsolatos kivégzések 2024-ben az összes ismert kivégzés körülbelül 40 százalékát tették ki, és úgy tűnik, hogy 2025-ben ez az arány közelíti az 50 százalékot.

Az idei évre vonatkozóan ugyanis eddig Iránban (244) és Szaúd-Arábiában (50) végrehajtott ismert kivégzések közel fele kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt történt.

Illusztráció (Fotó: 123RF)

Drogcsempészetért kivégzett irániak

Óriási port kavart a hivatalos Szaúdi Sajtóügynökség (SPA) által 2025 januárjában megjelentetett cikk, amelyben arról tájékoztattak, hogy Szaúd-Arábia hat iráni állampolgárt végzett ki kábítószer-csempészet miatt. Az irániakat Dammamban, a királyság Perzsa-öböl partján fekvő városában ölték meg, mert titokban hasist juttattak be Szaúd-Arábiába – közölte a belügyminisztérium az SPA által közzétett nyilatkozatban, anélkül hogy megjelölte volna a kivégzések pontos időpontját.

Az ország dollármilliárdokat költ arra, hogy a szigorú vallási korlátozások és az emberi jogi visszaélések miatt kialakult hírnevét árnyalja és a Vision 2030 program keretében inkább egy turisztikai és szórakoztatóipari központ képét fesse magáról.

A Mohammed bin Salman által tett ígéret viszont nem tűnik többnek egy szóbeli kinyilatkoztatásnál, mivel a kivégzések gyakorisága azóta sem csökkent

– világított rá a DKI.